El apagón eléctrico paraliza el Masters 1000 de Madrid

Como el resto de la península ibérica y una parte de Francia, el Masters 1000 de Madrid quedó paralizado el lunes en mitad de la jornada debido a un importante apagón eléctrico, por el que solo se han concluido tres partidos individuales.

Poco después de las 12h30 (10h30 GMT), la N.4 mundial Coco Gauff estaba en plena entrevista postpartido sobre la pista Arantxa Sánchez cuando su micrófono se apagó de repente, como las pancartas publicitarias situadas justo detrás de ella.

Lejos de impactar solo a los torneos masculino y femenino de Madrid, el corte de energía afecta a "toda la península ibérica y parte del territorio francés", según el gestor de la red eléctrica portuguesa REN.

Los organizadores del torneo señalaron en la red social X que "trabajan para restaurar" la energía "lo más rápido posible", sin ofrecer un horario para la reanudación de los partidos.

Poco después de las 15h00 locales, el gestor de la red eléctrica española, advirtió que se necesitarán entre "6 y 10 horas" para recuperar totalmente el suministro "si todo va bien".

En la Pista Central, el partido entre Grigor Dimitrov (16º) y el británico Jacob Fearnley (68º) fue suspendido cuando el primero iba ganando 6-4 y 5-4, con su rival al saque.

- "No he podido ducharme" -

En pausa técnica y bajo el sol, Dimitrov, descalzo, mataba tiempo en su teléfono a la espera, según pudo constatar un periodista de AFP.

En la pista N.4, el duelo entre el italiano Matteo Arnaldi (44º), verdugo en segunda ronda de Novak Djokovic, y el bosnio Damir Dzumhur (63º) fue brevemente interrumpido y pudo acabar después, con victoria 6-3, 6-1 del italiano.

Además de Arnaldi y Gauff, la joven rusa Mirra Andreeva, que cumplirá 18 años el martes, también tuvo tiempo para clasificar a sus segundos cuartos de final consecutivos sobre la arcilla madrileña.

La número 7 del circuito WTA, vencedora de los WTA 1000 de Dubái en febrero y de Indian Wells en marzo, se impuso 6-1, 6-4 contra la ucraniana Yuliia Starodubtseva (99ª) y se enfrentará a Gauff en cuartos de final.

La estadounidense de 21 años, que nunca había llegado tan lejos en el torneo madrileño, se impuso a la suiza Belinda Bencic (42ª) 6-4, 6-2.

"Estoy aliviada por haber terminado el partido", declaró Gauff tras el encuentro. "Tras el apagón, lo más difícil por el momento es que no he podido ducharme después del partido, no hay agua caliente. He utilizado toallitas", contó la estadounidense a la prensa.

"No estoy segura de que vayamos a poder volver al hotel porque los semáforos no funcionan", completó.

- Andreeva repite cuartos de final -

El corte dejó fuera de servicio al sistema de arbitraje electrónico, utilizado este año en la mayoría de torneos de tierra batida.

"No hemos tenido bolas cercanas a la línea, lo que habría requerido parar y verificar", celebró por su parte Andreeva.

La rusa se enfrentará a Gauff por tercera vez en su carrera tras haber perdido sus dos primeros duelos en 2023, primero en Roland Garros y luego en el US Open, torneo que terminó ganando Gauff.

"Durante nuestro último (partido) en 2023, el primer set fue muy dividido y luego no me dio ninguna opción. Pero eso fue hace dos años", destacó la rusa, que ha firmado un inicio de temporada más convincente que el de su adversaria.

La jornada del lunes tiene en su programa grandes partidos en el cuadro femenino: la N.2 mundial y vigente campeona, la polaca Iga Swiatek debería saltar a la Pista Central tras el Dimitrov-Fearnley para medirse en octavos de final a la rusa Diana Shnaider (13ª).

Después le llegará el turno a la N.1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, dos veces vencedora en Madrid, que buscará su billete a cuartos contra la estadounidense Peyton Stearns (44ª).

