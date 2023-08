El 'Aifos' de Felipe VI se mantiene tercero y el 'Teatro Soho CaixaBank' sigue arrasando en la Copa del Rey

El fuerte viento se cobra los abandonos del 'Estrella Damm' y el 'Citanias', con roturas del mástil y el timón

PALMA, 3 Ago. 2023 (Europa Press) -

El 'Aifos' de la Armada Española, con el Rey Felipe VI a la caña, se mantiene tercero en la clase Majorica ORC1 en el comienzo de la serie final de la Copa del Rey MAPFRE de vela, en una cuarta jornada de competición en la bahía de Palma con abandonos del 'Estrella Damm' y el 'Citanias' por roturas en sus embarcaciones por los fuertes vientos y en la que el 'Teatro Soho CaixaBank' de Javier Banderas sigue imbatible en ORC2.

En un día con rachas de viento de hasta 20 nudos de componente noreste, denominado Gregal, las embarcaciones de la División Handicap -Majorica ORC1, 2, 3 y 4- disputaron dos mangas barlovento-sotavento en el arranque de la serie final, en la que los participantes comenzaban con un número de puntos equivalente a su posición en la serie previa. Los líderes del miércoles en las clases de tiempo compensado retuvieron su posición de privilegio.

Por su parte, los monotipo ClubSwan 50 y ClubSwan 42 también compitieron en dos pruebas, mientras que los Herbalife J70 y la clase femenina Mallorca Sotheby's Women's Cup afrontaron hasta tres. En las cuatro clases en tiempo real hubo movimientos en la cabeza.

En la clase Majorica ORC1, el 'Palibex-Elena Nova' refrendó su hegemonía de la serie previa y retuvo el liderato en una jornada protagonizada por el abandono del 'Estrella Damm' del olímpico Luis Martínez Doreste, que rompió el mástil antes del inicio de la primera manga.

El barco de Christian Plump y Javier Sanz empezó el día con un segundo lugar antes de vencer en la segunda prueba, lo que le permite sumar cuatro puntos, cuatro más que el ahora segundo de la general, el 'Daguet3-Corum' de Frédéric Puzin.

A solo dos unidades de la embarcación francesa se encuentra el 'Aifos' de Felipe VI, tercero en la serie previa y que se garantizó mantenerse en el podio provisional gracias a un tercer y un cuarto puestos este jueves.

Todavía más sólido es el liderato del 'Teatro Soho CaixaBank' de Javier Banderas, que ha ganado todas las mangas celebradas en el campo de regatas mallorquín en Majorica ORC2. El equipo del malagueño, vencedor en 2021 y 2022, sumó otros dos primeros este jueves y afianza su posición al frente de la tabla con cuatro puntos de renta sobre el 'Seabery Dralion' de Basilio Marquínez (2+2+3) y siete sobre el 'Reve de Vie' de Angelo Galeati (3+3+4), que se mantienen segundo y tercero, respectivamente.

Sin cambios en la cabeza permanece también la clase Majorica ORC3, donde el 'Scugnizza' de Vicenzo de Blasio continúa la defensa de su corona después de ganar las dos pruebas celebradas. El 'Laplaza Assessors' de Carles Rodríguez sigue segundo (2+2+3) y el 'Tanit IV-Medilevel' de Ignacio Campos, tercero (3+5+8).

El 'Just The Job', con un primero y un segundo, también conserva la primera plaza en Majorica ORC4, donde el 'Ybarra-Befesa' del paralímpico Arturo Montes cae de la segunda a la cuarta posición tras cosechar un quinto y un cuarto puestos. El 'Lassal' de Gonzalo Calvo, segundo en la primera manga y ganador de la segunda, es ahora segundo a dos puntos de los de Scott Beattie y por delante del 'Mestral Fast' (4+3+3).

El 'Hatari' de Marcus Brennecke, campeón defensor y que terminó cuarto en las clasificatorias, se aupó al frente de ClubSwan 50 después de ganar las dos pruebas del día. Así, suma seis puntos y aventaja en cinco tanto al 'Xai Vision' de Enis Ersu (7+2+2), con dos segundos, como al 'Vitamina' de Andrea Lacorte (2+3+6).

También hubo cambio de líder en ClubSwan 42, donde el ganador de 2022, el 'Nadir' de Pedro Vaquer, desplazó al hasta ahora dominador 'Pez de Abril' al frente de la general gracias a sus dos triunfos. La embarcación de José María Meseguer, que conquistó el trofeo en 2017 y 2018, logró un modesto séptimo puesto en la primera prueba y fue segundo en la última. El 'Selene-Alifax' de Massimo de Campo es tercero de la general provisional (2+3+6) a seis puntos del líder y a cinco del segundo.

En la clase Herbalife J70, el 'Usana-Les Roches' de Luis Bugallo -segundo en la serie previa- y el 'Patakín' de Luis Albert Solana -líder hasta ahora- se repartieron las victorias del día al adjudicarse el primero las dos últimas mangas y el segundo la inaugural, quedando segundos en las otras, por lo que comparten el liderato con seis puntos. Mientras, cierra el podio el 'Let It Be' de Sergio Péndola (3+5+4+4).

Por último, el 'Team RCNP Balearia', que defiende corona y arrancó tercero la fase final, es ahora líder de la clase femenina Mallorca Sotheby's Women's Cup, donde se compite a bordo de los monotipos J80, en una jornada en la que el 'Citanias', hasta el momento primero, se vio obligado a abandonar al romper el timón en la primera manga.

Las de María Bover se impusieron en la primera y la tercera pruebas, siendo segundas en la segunda, suficiente para liderar la general por delante del 'Dorsia Covirán' de Nuria Sánchez y la olímpica Natalia Vía-Dufresne (2+2+1+3) y del 'Etnia Barcelona-Zona Norte' (3+3+4+2).

La 41ª edición de la Copa del Rey MAPFRE está organizada por el Real Club Náutico de Palma y la Real Federación Española de Vela (RFEV), con el patrocinio de MAPFRE y la colaboración institucional del Govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma, la Autoritat Portuaria de Balears y la Federación Balear de Vela.

Europa Press