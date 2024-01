El secretario general adjunto del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, ha asegurado que la organización está preparada para responder a cualquier tipo de ataque lanzado por Israel, quien en los últimos días ha especulado con la posibilidad de ampliar su operación militar en la Franja de Gaza también hacia el norte del país, zona fronteriza con Líbano.

"En cuanto a las amenazas que hacen, no nos conciernen, como si no las escucháramos (...) porque saben que la disuasión y el enfrentamiento serán muy grandes y que no pueden realizar una agresión o una acción amplia sin recibir un fuerte golpe que les dará una verdadera lección", ha manifestado Qassem, según informaciones recogidas por la agencia NNA.

En este sentido, el 'número dos' de Hezbolá ha recalcado que la preparación de su organización ante este hipotético escenario es "muy alta", y ha incidido en que la disposición de la milicia para repeler tal posible agresión "no tiene principio ni fin". "Saben que somos el pueblo de la Yihad y el martirio", ha señalado el secretario general adjunto Qassem.

Por otro lado, respecto a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, iniciada en respuesta a los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de comienzos de octubre y que deja ya más de 24.600 palestinos muertos, Qassem ha reiterado la solidaridad de Hamás, pero ha recalcado que este apoyo "no significa" que Hezbolá "trabaje para los demás".

"Les apoyamos porque nos apoyamos a nosotros mismos. Debemos estar con ellos y ellos deben estar con nosotros para que la verdad y la resistencia se fortalezcan ante esta gran injusticia. Nuestro apoyo es el apoyo a Palestina, a Líbano, a la resistencia y al proyecto que derriba al enemigo israelí", ha añadido.

Finalmente, Qassem ha recalcado una vez más que la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza se mantiene "gracias a la 'luz verde' estadounidense", y ha aclarado que las supuestas discrepancias entre Israel y Estados Unidos no son más que "una disputa táctica", pues Washington tan solo ha pedido a las autoridades israelíes que "sigan disparando, pero con acierto".

"La solución a la estabilidad es detener la agresión, y esta solución comienza desde Gaza y no desde Líbano. A quien nos pidió que nos detuviéramos, le dijimos que lo apoyamos pero reaccionamos. Dígaselo a quien empezó", ha zanjado el secretario general adjunto de Hezbolá.