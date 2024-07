El apoyo a Milei pasa factura al partido de Macri, que relega a la actual ministra de Seguridad

El congreso para renovar los principales cargos del partido argentino Propuesta Republicana (PRO), fundado por el expresidente Mauricio Macri, ha terminado de evidenciar la división interna a cuento de la postura que debe marcar la formación con el Gobierno de Javier Milei, con un distanciamiento ya evidente entre las filas 'macristas' y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, excandidata presidencial.

Bullrich encabezó la coalición Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023 y aspiraba en teoría a ganar peso dentro del PRO. Sin embargo, Macron ha maniobrado para situar a Martín Yeza, un dirigente afín, al frente de la Asamblea Nacional, en medio de un cruce público de comunicados que demuestra las diferentes visiones estratégicas, informa 'La Nación'.

Macri ha recordado en su cuenta de la red social X su apoyo a Milei, incidiendo en que ha tomado las riendas en medio de "una situación económica y social explosiva", y aunque ha respaldado medidas clave como la Ley Bases, ha advertido de que el actual presidente también debe cumplir las leyes "existentes" y "fallos irrevocables" de la Justicia

"Todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", ha dicho Milei, que ha reclamado a Milei "que cumpla la ley de la misma manera que la exige".

Aunque el fundador de PRO no ha hecho alusión en su mensaje a la pugna interna, Bullrich ha contestado en otra nota en la que ha subrayado que el actual Gobierno ha logrado "un cambio inédito", logrado "contra viento y marea". "Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos", ha declarado.

"No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino. Por eso, yo me juego a fondo, como lo hice siempre, y cuento con ustedes", ha añadido, en un mensaje a sus compañeros en el que ha resaltado que el debate que plantea dentro del PRO no es de "cargos" sino de "rumbo".

"Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas", ha enfatizado en su mensaje, en el que ha llamado a no quedarse "a mitad de camino".

