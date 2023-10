La oposición de su partido Smer a la ayuda militar a Ucrania acaba calando en el electorado frente al europeismo de Eslovaquia Progresista

El ex primer ministro ve factible una coalición de Gobierno con los socialdemócratas del Hlas y el conservador Partido Nacional Eslovaco

MADRID, 1 Oct. 2023 (Europa Press) -

El ex primer ministro de Eslovaquia Robert Fico tiene todas las cartas para regresar al poder por tercera vez tras el triunfo virtual de su partido Smer (Dirección) en las elecciones legislativas del sábado, donde el ascenso del partido Voz y Socialdemocracia (Hlas) de su antiguo aliado, Peter Pellegrini, le facilitaría enormemente la formación de un nuevo gobierno centroeuropeo contrario, como Hungría, a la ayuda militar a Ucrania y abierto a la negociación con Rusia.

Con un 99 por ciento de los votos escrutados, el Smer recaba de momento un 23,3 por ciento del apoyo popular, más de cinco puntos por delante por Eslovaquia Progresista, el partido europeísta de la presidenta Zuzana Caputova y del ex periodista Michal Simecka, a quien las encuestas a pie de urna daban inicialmente como vencedor sorpresa. El Hlas de Pellegrini ha quedado tercero con un 15 por ciento de los votos y el previsible socio menor de la futura coalición, el Partido Nacional Eslovaco (SNS) de Andrej Danko, ha conseguido en torno a casi un 6 por ciento.

Aunque el Smer, Hlas y el SNS obtendr√≠an juntos unos 79 diputados de los 150 que comprende la c√°mara legislativa eslovaca, el populismo galopante exhibido por la pr√°ctica totalidad de los candidatos durante la campa√Īa ni mucho menos da por cierta la consecuci√≥n efectiva de esta alianza: el 18 por ciento conseguido por Eslovaquia Progresista sumado al 8,9 por ciento conseguido por la coalici√≥n Gente Com√ļn y Personalidades Independientes (OLaNO), contraria a Fico, m√°s un giro del Hlas podr√≠an arrebatarle el triunfo.

No obstante, la victoria de Smer pone de manifiesto que el electorado eslovaco est√° cansado de la guerra en Ucrania y ha preferido atender al mensaje fundamental transmitido por Fico: los asuntos nacionales ahora mismo son prioritarios. "Me gustar√≠a que el filete que se come Eslovaquia fuera m√°s grande", declar√≥ el s√°bado Fico tras depositar su papeleta en el final de una campa√Īa en la que ha prometido que, de regresar al cargo, no entregar√° "ni una sola bala" al Gobierno de Kiev.

"La paz es la √ļnica soluci√≥n. Me niego a que me critiquen y me etiqueten como belicista s√≥lo por hablar de paz, mientras que a quienes apoyan la guerra y las matanzas se les llama 'activistas por la paz'. Tenemos la cabeza hecha un l√≠o", proclam√≥ Fico el pasado 6 de septiembre durante un mitin en la ciudad de Michalovce, pr√≥xima a la frontera con Ucrania.

Estos mensajes han puesto al l√≠der de Smer al frente de unos comicios que podr√≠an desembocar en su tercer mandato como jefe del Gobierno, cargo que ya desempe√Ī√≥ desde 2006 a 2010 y repiti√≥ desde 2012 a 2018, a√Īo en que present√≥ su dimisi√≥n tras el estallido de protestas por los asesinatos del periodista Jan Kuciak y su prometida Martina Kusnirova.

Kuciak, cabe recordar, investigaba los presuntos vínculos entre dos asesores del Gobierno Fico y empresarios relacionados por el reportero con la mafia italiana más poderosa, la calabresa 'Ndrangheta. La inmunidad parlamentaria de la que disfruta Fico ha impedido seguir con las pesquisas en su contra.

Durante su tiempo como l√≠der opositor, Fico ha estrechado lazos con otro l√≠der europeo contrario a la asistencia militar a Ucrania como es el primer ministro h√ļngaro Viktor Orb√°n.

Si el partido gobernante de Polonia Ley y Justicia logra ganar un tercer mandato en las elecciones parlamentarias polacas del mes que viene, y sumado al tradicional apoyo serbio a Mosc√ļ, el centro de Europa podr√≠a convertirse en un s√≥lido frente de oposici√≥n a la pol√≠tica de Bruselas en relaci√≥n a la guerra de Ucrania