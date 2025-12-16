El arancel de China al porcino es "asumible" para España, afirma ministro de Agricultura

Los aranceles antidumping que China impondrá a algunos productos porcinos de la Unión Europea durante cinco años se situarán en una media de 9,8% para España, una "cifra asumible" para el país, afirmó este martes el ministro de Agricultura español, Luis Planas.

"Me parece que esa cifra (...) es una cifra asumible", afirmó ante periodistas el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una cauta declaración en la que se cuidó de criticar a China, cuyo mercado, afirmó, sigue siendo "prioritario para el sector porcino español".

"Me parece positivo, dentro de que evidentemente se trata de una medida antidumping que han adoptado de acuerdo con su criterio las autoridades chinas", prosiguió Planas, quien se congratuló de que su país haya "conseguido minimizar el resultado final de esta investigación antidumping".

El Ministerio de Comercio chino anunció este martes "aranceles antidumping" de entre el 4,9% y el 19,8% a productos porcinos de la Unión Europea, por cinco años.

España, tercera potencia mundial en producción de porcino y primera de la UE, se ve especialmente concernida, ya que China es su principal destino extracomunitario.

"Es una medida que consideramos injusta", lamentó en declaraciones a la AFP Giuseppe Aloisio, director general de la Asociación de Industrias de la Carne de España, quien subrayó que se trata de "un desenlace inesperado que castiga sin motivo a una industria ejemplar".

Es "inaceptable que nuestro sector sea utilizado como moneda de cambio en un conflicto comercial —el de los vehículos eléctricos— que nos es completamente ajeno", remarcó, al recordar que la investigación antidumping china empezó el año pasado, cuando la UE examinó la política china de subsidios a los vehículos eléctricos.