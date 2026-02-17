El arancel sobre el carbono de la UE podría restringir exportaciones de gas de EEUU a Europa, según Wright

PARÍS, 17 feb (Reuters) - El arancel fronterizo sobre el carbono de la Unión Europea haría demasiado arriesgado exportar gas a Europa, dijo el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en una conferencia celebrada el martes en París.

"Las sanciones asociadas harían demasiado arriesgado exportar gas natural a Europa", dijo.

El arancel fronterizo sobre el carbono de la UE se aplica a los productos importados, incluidos el acero y el cemento. No se aplica a las importaciones de gas o gas natural licuado. (Información de Forrest Crellin y Kate Abnett; edición de David Goodman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)