El argentino Claudio Echeverri jugará cedido en el Bayer Leverkusen
El centrocampista argentino Claudio Echeverri, del Manchester City, completó este jueves su...
1 minuto de lectura
El centrocampista argentino Claudio Echeverri, del Manchester City, completó este jueves su cesión al Bayer Leverkusen, anunció el club alemán en un comunicado.
"Claudio Echeverri es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía, que se mueve con mucho dinamismo por el centro, entre líneas, generando peligro desde esa posición", declaró el director deportivo del Werkself, Simon Rolfes, citado en el comunicado.
"Los aficionados van al estadio para ver a jugadores como Claudio (...) su creatividad le dará a nuestro juego nuevas y atractivas facetas", destacó el dirigente.
El Manchester City fichó al jugador en enero de 2024, pero le dejó cedido en River Plate, su club de procedencia hasta febrero de 2025.
Luego de haber jugado solo tres partidos a las órdenes de Guardiola, Echeverri se pone ahora a disposición del neerlandés Erik Ten Hag en Leverkusen.
"Poder dar los próximos pasos en el campeón alemán de 2024, tanto en la Bundesliga como en la Champions League, es algo fantástico", celebró el argentino, citado en el comunicado. "Quiero sumar muchos minutos aquí y seguir creciendo como jugador semana a semana".
El Bayer Leverkusen también anunció este jueves el fichaje del defensa central francés Loic Badé, procedente del Sevilla. Según la prensa española, la operación se habría cerrado en más de 20 millones de euros (US$23 millones), que podrían alcanzar los 30 millones (US$35 millones) con los diferentes bonus.
