El argentino Eduardo Domínguez asume el mando del Atlético Mineiro

Eduardo Domínguez, uno de los entrenadores más exitosos de los últimos años en el fútbol argentino, es el nuevo director técnico del Atlético Mineiro, anunció este martes el club de Belo Horizonte.

Ganador con Estudiantes de La Plata del Trofeo de Campeones en Argentina en 2024 y 2025, Domínguez llega al banquillo del Galo tras la destitución de su paisano Jorge Sampaoli. Firma contrato hasta el final de 2027.

"Actual campeón argentino, con grandes títulos en el currículo y sólida trayectoria en el fútbol sudamericano, Eduardo Domínguez es el nuevo comandante atleticano", informó el equipo.

Domínguez, de 47 años, sumó cinco títulos desde que asumió el mando de Estudiantes en marzo de 2023.

Además de los dos Trofeos de Campeones, conquistó la Copa Argentina en 2023, la Copa de la Liga en 2024 y el Torneo Clausura en 2025, la primera corona liguera del equipo en quince años.

El viernes, ovacionado por la afición, se despidió de Estudiantes en una victoria 1-0 sobre el Sarmiento en el Torneo Apertura del fútbol argentino.

"Es un entrenador victorioso, ojalá pueda ayudarnos a ser ganadores como él en su país", dijo a la prensa el portero Éverson.

El pasado 12 de febrero, el Atlético Mineiro anunció la salida de Sampaoli tras un breve ciclo de cinco meses en el equipo. Su contrato vencía a finales de 2027.

El asistente Lucas Gonçalves quedó al mando como interino hasta la designación de un sucesor.

Será la primera experiencia de Domínguez en Brasil, después de haber entrenado a Huracán, Colón, Independiente y Estudiantes en Argentina y Nacional en Uruguay.

El equipo brasileño suma dos empates y una derrota en el arranque de la liga.