El argentino Etcheverry y el chileno Tabilo jugarán la final del Río Open

El argentino Martín Etcheverry y el chileno Alejandro Tabilo avanzaron este domingo a la final del Rio Open 2026, al ganar sus cruces de semifinales, reprogramados el sábado por fuertes lluvias

Decidirán este mismo domingo el título de este ATP 500

Etcheverry, de 26 años y 51º en el ranking mundial de la ATP, se impuso en el tie-break sobre el checo Vit Kopriva (87º), por 4-6, 7-6 y 7-6, en un maratónico juego

El duelo había comenzado el sábado, pero se suspendió por las precipitaciones en Río de Janeiro cuando Kopriva dominaba 5-4 el primer set

El domingo volvió a ser paralizado por más de una hora, esta vez por altas temperaturas, después de completarse la segunda manga

Tabilo (68º) venció más temprano al peruano Ignacio Buse (91º) por 6-3 y 6-3