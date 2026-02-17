El argentino excarcelado en Venezuela, "pensé que moriría en la cárcel"

Liberado el pasado 2 de febrero, el hombre de 52 años habló por primera vez de su trágica experiencia en una entrevista en Radio Rivadavia de Buenos Aires.

Rivara relató el día en que fue arrestado mientras intentaba salir del país hacia Colombia, después de participar en las manifestaciones en apoyo a la líder de la oposición, María Corina Machado, durante las elecciones del 28 de julio de 2024.

"No se necesita un motivo para encarcelar a alguien en Venezuela. Me detuvieron en una estación de autobuses, simplemente porque era argentino, para ser usado como moneda de cambio contra mi país", afirmó.

Luego, recordó lo horrible que fue el encarcelamiento. "El Helicoide es una prisión subterránea, iluminada por luz artificial y sucia, porque cada vez que pasa un vehículo, quedas cubierto de tierra".

Hasta la inesperada liberación. "No creía que saldría. Hasta el último momento, estaba seguro de que me trasladarían; pensaba que moriría en prisión", concluyó. (ANSA).