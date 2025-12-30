El argentino Gamondi lleva a Tanzania a histórico pase a octavos de la CAN

Tanzania, dirigida por el entrenador argentino Miguel Gamondi, superó la primera fase de la Copa de África de Naciones (CAN) por primera vez en su historia, 45 años después de su estreno en la competición en 1980, al empatar 1-1 con Túnez, este martes en Rabat.

Ismael Gharbi había adelantado a Túnez en el 43 de penal y en el inicio de la segunda mitad, en el 48, Feisal Salum estableció el 1-1 definitivo en el marcador, en este partido de la tercera y última jornada del grupo C.

Con 2 puntos (dos empates, una derrota), los tanzanos acabaron terceros del mismo y avanzaron como uno de los cuatro mejores terceros de los seis grupos.

Tanzania nunca en su historia ganó un partido en la principal competición africana, pero en cualquier caso esta clasificación es ya un éxito para el equipo y para su seleccionador argentino de 59 años, Miguel Ángel Gamondi, con amplia experiencia en el fútbol africano y nombrado a principios de noviembre de cara a este torneo.

Túnez también se clasificó, en su caso como segundo del grupo con 4 puntos, en una llave donde Nigeria, ya clasificada desde la segunda jornada, terminó esta ronda a lo grande, sellando un tercer triunfo en tres partidos al vencer 3-1 a Uganda, que quedó colista y eliminada.

La figura nigeriana en este partido fue Raphael Onyedika, que firmó un doblete.