El argentino lamela deja el sevilla luego de tres años

29 mayo (Reuters) - El exdelantero del Tottenham Hotspur Erik Lamela dejó el Sevilla después de tres años en el club de LaLiga española de fútbol.

El internacional argentino llegó al Sevilla procedente de los Spurs en 2021, tras haber disputado 257 partidos y marcado 37 goles en ocho años en el club de la Premier League.

El jugador de 32 años, cuyo contrato expira el 30 de junio, jugó un papel clave en ayudar al Sevilla a conquistar su séptimo título de la Europa League en 2023, pero las lesiones lo limitaron a 19 apariciones la temporada pasada, cuando el club terminó 14 en LaLiga.

"Como todas las despedidas, es un poco triste (...) quizás es el momento que un jugador nunca espera, pero bueno, entiendo como gran profesional y con la experiencia que llevo que esta clase de momentos llegan y que los ciclos se terminan", dijo Lamela en un video en la web del club el martes.

"Cuando salimos campeones de Europa (League), creo que eso fue lo que hizo que este club se meta de lleno en mi corazón. Es algo que no me voy a olvidar nunca, soy feliz haberle podido devolver aunque sea un poquito de lo que este club me dio a mí, de lo que me brindó (...) yo solamente tengo palabras de agradecimiento, no puedo decir otra cosa a este club, solamente gracias". (Reporte de Shifa Jahan en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters