El argentino Nico Paz lidera al Como en la victoria 3-0 sobre la Lazio

El mediocampista argentino Nico Paz fue la figura este lunes en la contundente victoria del Como por 3-0 en la casa de la Lazio, una victoria que le permitió al ambicioso equipo del lago continuar su lucha por un puesto en competiciones europeas.

Paz anotó el segundo gol del Como a los 24 minutos del primer tiempo y luego sentenció la victoria en Roma con un magnífico disparo de larga distancia tres minutos después del descanso.

En lo que va de temporada, el argentino de 21 años ha marcado ocho goles y dado seis asistencias para el Como, propiedad del gigante tabacalero Djarum y dirigido por Cesc Fàbregas.

En su segunda temporada en la élite del fútbol italiano luego de un cuarto de siglo, el equipo ha superado las expectativas y se sitúa sexto, en puestos de Conference League.

Con 37 puntos en 21 partidos, se ubica apenas a cinco unidades de los puestos de la Liga de Campeones.

Paz, fichado en agosto del año pasado procedente del Real Madrid en una compleja operación que otorga al club español el derecho de recompra antes de 2027, podría haber logrado un hat-trick pero falló un penalti al minuto 35.

En la otra vereda, la Lazio atraviesa un mal momento bajo la dirección de Maurizio Sarri, quien ha tenido que lidiar con la venta de dos jugadores clave, Matteo Guendouzi y Valentín Castellanos, durante el actual mercado de invierno.

El equipo romano marcha noveno a nueve puntos del Como, y salió abucheado de un Estadio Olímpico que mostró poca afluencia de hinchas.