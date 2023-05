El argentino Urdapilleta (Castres) ficha por el Clermont

El apertura argentino de Castres, Benjamín Urdapilleta, se comprometió, a sus 37 años, por una temporada y otra en opción con otro club francés, Clermont, también del Top 14, anunció este jueves este último club.

"Benjamín forma parte de esos jugadores con una exigencia enorme, que permiten hacer progresar a cada miembro del grupo y también al equipo técnico", declaró, en un comunicado, Christophe Uríos, entrenador del ASM Clermont, actualmente undécimo del Top 14, que tuvo al apertura a sus órdenes en el Oyonnax y en el Castres.

"Es un jugador que no deja nada al azar, que es muy duro consigo mismo", añadió. "Es uno de la mayores luchadores que he visto sobre un terreno, pero no solo en el rugby. Cuando juega al tenis de mesa, quiere ganar, cuando juega a las cartas, quiere ganar (...) Es un jugador y un líder que nos hace falta", afirmó.

Campeón de Inglaterra en 2012 con los Harlequins, Urdapilleta llegó a Francia al término de aquella temporada, al Oyonnax, contribuyendo a su ascenso al Top 14 en 2013.

Internacional argentino en veinte ocasiones, juega desde 2015 en el Castres Olympique, con el que ganó el Campeonato de Francia en 2018 y alcanzó la final el año pasado.

Muy apreciado por el público de Castres, el máximo realizador en actividad del Top 14 ha tenido una gran contribución en el Castres esta temporada, jugando 14 partidos, todos como titular.

"Habríamos deseado que terminase la próxima temporada en el Castres, jugando, pero también acompañando la progresión de nuestros jugadores del centro de formación", señaló en un comunicado el presidente de este equipo, Pierre-Yves Revol. "Ha elegido otra opción, en otro club", añadió.

"Está claro que lamentamos que no termine aquí, pero eso no borra nada de su recorrido fabuloso", explicó el dirigente. "Ha dejado una huella en el club con sus cualidades y su mentalidad de líder y de ganador. Una mentalidad que lo empuja a afrontar un último desafío", concluyó.

