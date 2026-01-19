El argentino Varela conserva la ventaja del Oporto como líder
Con un penal transformado por el argentino Alan Varela en el minuto 85, el Oporto ganó 1-0 en el campo del Vitoria de Guimaraes, este domingo en la 18ª jornada de la liga portuguesa.
Los Dragones conservan así su ventaja como líder pese a la presión enviada por sus perseguidores.
El Sporting de Lisboa, segundo, había ganado 3-0 al Casa Pia el viernes y seguirá a siete puntos de la cabeza.
El Benfica, tercero, se impuso 2-0 el sábado al Rio Ave y continúa a diez puntos del liderato.
El penal marcado por Varela liberó a un Oporto que hasta entonces no encontraba cómo marcar en la vecina Guimaraes. En la primera parte había errado para el equipo blanquiazul otro penal el español Samu Aghehowa.
-- Resultados de la 18ª jornada de la liga portuguesa:
- Viernes:
Sporting de Lisboa 3 Catamo (38, 43), Braganca (78)
Casa Pia 0
- Sábado:
Gil Vicente 2 Murilo (20), Garcia (57)
Nacional 1 Vitor (22)
AVS 0
Arouca 1 Barbero (42)
FC Alverca 2 Touaizi (60), Lima (69)
Moreirense 1 Rodri (62)
Rio Ave 0
Benfica 2 Barreiro (16), Ndoj (25 en contra)
- Domingo:
Santa Clara 0
FC Famalicão 1 Vinicios (75)
Tondela 0
Sporting de Braga 1 Zalazar (90+2 de penal)
Vitoria de Guimarães 0
Oporto 1 Varela (85 de penal)
- Lunes:
Estrela da Amadora
Estoril
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Oporto 52 18 17 1 0 37 4 33
2. Sporting de Lisboa 45 18 14 3 1 50 9 41
3. Benfica 42 18 12 6 0 38 11 27
4. Gil Vicente 31 18 8 7 3 24 13 11
5. Sporting de Braga 30 18 8 6 4 32 18 14
6. Moreirense 27 18 8 3 7 25 26 -1
7. FC Famalicão 26 18 7 5 6 21 14 7
8. Vitoria de Guimarães 25 18 7 4 7 18 23 -5
9. FC Alverca 23 18 7 2 9 19 28 -9
10. Estoril 20 17 5 5 7 28 29 -1
11. Rio Ave 20 18 4 8 6 22 31 -9
12. Estrela da Amadora 19 17 4 7 6 23 27 -4
13. Arouca 17 18 4 5 9 19 42 -23
14. Santa Clara 17 18 4 5 9 14 20 -6
15. Nacional 17 18 4 5 9 22 28 -6
16. Casa Pia 14 18 3 5 10 17 35 -18
17. Tondela 12 18 3 3 12 12 30 -18
18. AVS 4 18 0 4 14 11 44 -33