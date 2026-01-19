LA NACION

El argentino Varela conserva la ventaja del Oporto como líder

Con un penal transformado por el argentino Alan Varela en el minuto 85, el Oporto ganó 1-0 en el campo del Vitoria de Guimaraes, este domingo en la 18ª jornada de la liga portuguesa.

Los Dragones conservan así su ventaja como líder pese a la presión enviada por sus perseguidores.

El Sporting de Lisboa, segundo, había ganado 3-0 al Casa Pia el viernes y seguirá a siete puntos de la cabeza.

El Benfica, tercero, se impuso 2-0 el sábado al Rio Ave y continúa a diez puntos del liderato.

El penal marcado por Varela liberó a un Oporto que hasta entonces no encontraba cómo marcar en la vecina Guimaraes. En la primera parte había errado para el equipo blanquiazul otro penal el español Samu Aghehowa.

-- Resultados de la 18ª jornada de la liga portuguesa:

- Viernes:

Sporting de Lisboa 3 Catamo (38, 43), Braganca (78)

Casa Pia 0

- Sábado:

Gil Vicente 2 Murilo (20), Garcia (57)

Nacional 1 Vitor (22)

AVS 0

Arouca 1 Barbero (42)

FC Alverca 2 Touaizi (60), Lima (69)

Moreirense 1 Rodri (62)

Rio Ave 0

Benfica 2 Barreiro (16), Ndoj (25 en contra)

- Domingo:

Santa Clara 0

FC Famalicão 1 Vinicios (75)

Tondela 0

Sporting de Braga 1 Zalazar (90+2 de penal)

Vitoria de Guimarães 0

Oporto 1 Varela (85 de penal)

- Lunes:

Estrela da Amadora

Estoril

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Oporto 52 18 17 1 0 37 4 33

2. Sporting de Lisboa 45 18 14 3 1 50 9 41

3. Benfica 42 18 12 6 0 38 11 27

4. Gil Vicente 31 18 8 7 3 24 13 11

5. Sporting de Braga 30 18 8 6 4 32 18 14

6. Moreirense 27 18 8 3 7 25 26 -1

7. FC Famalicão 26 18 7 5 6 21 14 7

8. Vitoria de Guimarães 25 18 7 4 7 18 23 -5

9. FC Alverca 23 18 7 2 9 19 28 -9

10. Estoril 20 17 5 5 7 28 29 -1

11. Rio Ave 20 18 4 8 6 22 31 -9

12. Estrela da Amadora 19 17 4 7 6 23 27 -4

13. Arouca 17 18 4 5 9 19 42 -23

14. Santa Clara 17 18 4 5 9 14 20 -6

15. Nacional 17 18 4 5 9 22 28 -6

16. Casa Pia 14 18 3 5 10 17 35 -18

17. Tondela 12 18 3 3 12 12 30 -18

18. AVS 4 18 0 4 14 11 44 -33

