El argentino Vojvoda, nuevo entrenador del Santos de Neymar

El argentino Juan Pablo Vojvoda fue anunciado este viernes como nuevo entrenador del Santos de Neymar, días después de la humillante derrota 6-0 ante el Vasco da Gama que le costó el cargo a Cléber Xavier.

Vojvoda, de 50 años, firmó contrato este mismo viernes para dirigir el equipo hasta finales de 2026, indicó el club de fútbol en un comunicado.

El argentino cerró a finales de julio su ciclo con el Fortaleza, modesto equipo del nordeste de Brasil al que comandaba desde mayo de 2021.

Estuvo al frente del "León del Pici" por 310 partidos y lo llevó a la Copa Libertadores por primera vez en su historia en 2022 -repitió presencia en la competición en 2023 y 2025-. Fue además finalista de la Copa Sudamericana en 2023.

Con la misión de revitalizar el proyecto del regreso de Neymar al Santos, Vojvoda suple a Xavier, despedido el domingo, poco después del aplastante revés contra el Vasco en el estadio Morumbi, en Sao Paulo, por la vigésima fecha del Brasileirão.

El Peixe está en el decimoquinto puesto, con 21 puntos, solo dos por encima de la zona de descenso.

Matheus Bachi, hijo del exseleccionador de Brasil Tite, dirigirá como interino el partido que el Santos jugará el próximo domingo ante el Bahia.

Vojvoda, quien entrenó a Newell's, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y Huracán en Argentina y a Unión La Calera en Chile antes de llegar a Brasil, debutaría el 31 de agosto en Vila Belmiro con el Fluminense como rival.

La prensa brasileña había reportado negociaciones previas con otro técnico argentino, Jorge Sampaoli, que finalmente no cuajaron.

La crisis albinegra ha convertido en pesadilla la vuelta de Neymar al antiguo club de Pelé, en el que el crack se formó y debutó como profesional.

"El Santos no se merece esto", publicó en Instagram el domingo el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain.

Un consuelo podría llegar pronto para Neymar, con su posible inclusión en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el cierre de Brasil, ya clasificado, de la eliminatoria del Mundial de 2026 contra Chile y Bolivia el 4 y el 9 de septiembre. El italiano anunciará su lista el lunes.

El 10, máximo goleador de la historia de la Seleção, jugó el último de sus 128 partidos con el equipo el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda que le sacó de acción por meses.

Vojvoda será el quinto entrenador del Santos en 2025, tras el portugués Pedro Caixinha y Xavier y los interinos César Sampaio y Bachi.