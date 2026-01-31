El arquero francés Maignan renueva con AC Milan hasta 2031

Cerca de salir el pasado verano europeo después de una temporada 2024-2025 complicada, y posteriormente convertido en "Magic Mike", el arquero de la selección francesa Mike Maignan renovó su contrato con el AC Milan este sábado y será rossonero hasta 2031

El contrato de Maignan, de 30 años, llegaba a su fin el próximo mes de junio. En el inicio de la temporada existieron conversaciones con el Chelsea, pero el AC Milan no aceptó las ofertas del club inglés

"El Milan se complace en anunciar la renovación del contrato de Mike Maignan hasta junio de 2031", celebró en su comunicado el club que ocupa el segundo lugar en la clasificación de la Serie A, a cinco puntos del líder Inter

En caso de cumplir su contrato, el arquero francés se convertirá en uno de los iconos bajo palos de la historia del "Diavolo", tras nueve temporadas en el club

Según la prensa italiana, el AC Milan puso todo de su parte para convencer al ex del Lille, formado en el PSG, y cortejado por equipos como el Chelsea o el Bayern de Múnich

Su salario neto anual pasa de $2,8 a $5 millones de euros, lo que lo convertiría en el jugador mejor pagado del plantel junto al extremo portugués Rafael Leao, caso inusual para un arquero

Un escenario que parecía impensable hace apenas once meses, cuando el Milan vivía una nueva temporada catastrófica, concluida finalmente en octava posición

El club con 19 títulos de liga y siete Champions había puesto fin a las negociaciones para la renovación del arquero, que ofrecía un rendimiento irregular, en parte lastrado por las lesiones

Pero al igual que el equipo, transformado por Massimiliano Allegri, Maignan recuperó su nivel: desde agosto sólo ha recibido 20 goles en 25 partidos, además de atajar dos penales

Su palmarés en Italia se limita a una Serie A (2022) y una Supercopa de Italia (2024). Un título esta temporada le permitiría justificar la renovación y encarar el Mundial 2026 lleno de confianza