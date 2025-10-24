El arquero Meret se lesiona y sería baja con el Nápoles hasta diciembre

El Nápoles, vigente campeón del fútbol de Italia, anunció este viernes la lesión en un entrenamiento de su arquero Alex Meret, que sufrió una fractura en el pie derecho y podría ser baja hasta diciembre.

"Durante la sesión matinal de entrenamiento (de este viernes), Alex Meret se lesionó en el pie derecho y las pruebas médicas evidenciaron una fractura del segundo metatarso del pie derecho", indicó el Nápoles en su comunicado.

El club entrenado por Antonio Conte, actual segundo del campeonato, no dio más precisiones sobre la posible duración de la ausencia del jugador.

Según La Gazzetta dello Sport, Meret podría ser baja hasta mediados de diciembre.

Meret, de 28 años, juega desde 2019 en el Nápoles pero ha perdido su estatus de titular indiscutible desde la llegada, procedente del Torino, del serbio Vanja Milinkovic-Savic.

Meret disputó apenas cuatro partidos en esta edición de la Serie A.

Antes de enfrentarse al Inter de Milán el sábado, el Nápoles ha sufrido tres derrotas en sus últimos cinco partidos, la última de ellas el martes por 6-2 en el campo del PSV Eindhoven por la Liga de Campeones.

