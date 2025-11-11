El arquitecto Rafael Moneo diseña la etiqueta de la XX Edición del Primer Día de Cosecha de Castillo de Canena

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Castillo de Canena ha presentado la vigésima edición del 'Primer Día de Cosecha', una colección exclusiva de aceites de oliva virgen extra que cada año es apadrinada por una figura destacada de la cultura, el arte o la ciencia.

En concreto, para la edición 2025, el arquitecto Rafael Moneo —uno de los grandes nombres de la arquitectura contemporánea española y premio Pritzker— ha reproducido en sus dibujos detalles arquitectónicos del patio renacentista del Castillo.

La elección de Rafael Moneo como padrino simboliza el equilibrio entre tradición e innovación que caracteriza también a la almazara española, según informa en un comunicado.

La directora comercial de Castillo de Canena, Rosa Vañó, se ha congratulado de esta elección. "La arquitectura de Moneo, al igual que nuestros zumos, nace del respeto a la materia prima, de la actividad creadora y de la búsqueda de la perfección a través del detalle. Es un honor haber contado con su trabajo en esta edición tan especial", ha indicado.

Por su parte, Francisco Vañó, director general de la compañía, ha destacado que esta edición "simboliza la madurez de un proyecto que sigue evolucionando sin perder sus raíces". La labor creativa de Moneo representa, como nuestros olivares, una mirada contemporánea que no renuncia a la herencia del pasado", ha indicado.

De esta forma, la campaña 2025 ha estado definida por un estadio climático excepcional, lo que ha permitido obtener aceites de gran complejidad aromática, expresivos y equilibrados, que reflejan la esencia de sus olivares y su terroir además de la minuciosidad en cada fase del proceso de producción.