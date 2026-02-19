El Arsenal anuncia un "nuevo contrato de larga duración" para Saka

La estrella del Arsenal Bukayo Saka ha firmado un "nuevo contrato de larga duración", confirmó este jueves el líder de la Premier League, una renovación hasta 2031, según la prensa inglesa, con el salario más alto de la plantilla

El anterior contrato del internacional inglés, de 24 años, expiraba al final de la próxima temporada, en junio de 2027

Los Gunners se aseguran así conservar a uno de los símbolos del equipo, pieza intocable en el equipo dirigido por el español Mikel Arteta y heredero del brazalete cuando el capitán Martin Odegaard no juega

Aterrizado en el club con 8 años, Saka simboliza la excelencia de la academia de Hale End, el centro de formación del Arsenal, como más recientemente Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly, dos jóvenes talentos de la casa que también renovaron el año pasado

El extremo derecho roza ya los 300 partidos con la camiseta roja: 297 exactamente, con 78 goles y 79 asistencias tras el empate contra el Wolverhampton (2-2) del miércoles

En ese duelo Saka había simulado la firma de un contrato tras abrir el marcador, confirmando con ese gesto una información desvelada horas antes por los medios británicos

"Cuando vuelva la vista atrás sobre mi carrera, quiero poder recordar a un niño que llegó al Arsenal con siete u ocho años para una prueba y que luego fue subiendo todos los escalones hasta ganar todos los trofeos posibles", dijo el delantero en una entrevista con los medios del club

Por el momento Saka solo ha ganado un trofeo mayor con el club de su vida, la Copa de Inglaterra en 2020

Esta temporada, sin embargo, el líder de la Premier League está en liza por un histórico póquer: está clasificado para la quinta ronda de la Copa de Inglaterra (el 7 de marzo contra el Mansfield, club de tercera división), para la final de la Copa de la Liga (el 22 de marzo contra el Manchester City) y para los octavos de final de la Liga de Campeones (ida y vuelta en marzo)