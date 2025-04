El Arsenal desnuda las miserias del Madrid

El Arsenal dejó claramente visibles las costuras del Real Madrid exhibidas a lo largo de toda la temporada tras endosarle el martes un inapelable 3-0 en Londres en la ida de los cuartos de Champions.

Pese a que los pupilos de Carlo Ancelotti siempre tiran de épica en la competición continental, el bajo rendimiento de muchos de sus jugadores en la capital inglesa vaticinan, en cambio, una remontada casi imposible para pasar a semifinales.

El planteamiento consistía en aguantar la embestida de los 'gunners' y fiarse a lo que hicieran los tres de arriba: Kylian Mbappé, Vinicius y Rodrigo. Pero, "dos de ellos hace tiempo que hacen poco o muy poco", explicó este miércoles el diario Marca en referencia a los dos brasileños, que solo han marcado cuatro goles entre ambos en los últimos 17 partidos.

- Vini y Rodrygo sin puntería -

"Este equipo sin sus individualidades no es nada, no tiene estructura de juego definida ni solidez colectiva", arremete el periódico deportivo que tituló este miércoles su portada con "Humillados pero... para el Madrid no hay imposibles".

Sin nombrar al técnico italiano, este medio criticó ferozmente al preparador: "Carece de automatismos y de un plan de juego, se echa en falta soluciones desde la pizarra que ayuden a los jugadores cuando no encuentran inspiración individual".

Los dos cañonazos Declan Rice y el tanto de Mikel Merino retrataron a un equipo sin capacidad de reacción, ni solidez defensiva.

"No veo otro equipo en el que la desidia impere en algunos jugadores en la fase defensiva. Es que no conozco ninguno. Ni el Bayern, ni el Inter de Milán; bueno, tal vez en el Manchester City con jugadores como Kevin de Bruyne. Y mira dónde están", apuntó el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Benito, ahora comentarista en varios medios.

- Desidia -

El desplome del campeón fue estrepitoso tras los goles y tampoco ayudó los cambios conservadores de Ancelotti: Lucas Vázquez por Luka Modric y al final, entraron Fran García y Brahim, sin apenas tiempo para impulsar el juego. Ni siquiera agotó los cambios el italiano.

"Aquí tenemos lo que ha sido el Madrid en la temporada reflejado en un partido. No te da. El Madrid ha jugado únicamente a la inspiración de los de arriba, a que tuvieran un buen día, que hicieran una jugada. Contra los equipos de primer nivel, no te da", añadió Benito aludiendo a las derrotas contra el Barça (4-0 en LaLiga y 5-2 en la final de la Supercopa de España) y a otras como la del Liverpool (2-0).

"Ahora está echando la bronca Ancelotti a Mbappé por el tercer gol porque no defiende. ¡Pues si no ha defendido en toda la temporada! Ponle solución antes. Lleva todo el año sucediendo esto, no es una cosa de hoy (martes)", explotó el exfutbolista.

- Brasil espera -

Las lesiones no han ayudado a Ancelotti esta temporada, sobre todo en defensa, con ausencias de larga duración de Dani Carvajal y del brasileño Eder Militao, dos pilares en la zaga.

El club tampoco suplió la marcha del central Nacho ni, sobre todo, la Toni Kroos y el jugador que más se acercó al rendimiento del alemán en la medular, Dani Ceballos, también ha estado lesionado en esta parte decisiva de la temporada.

El técnico se ha quejado repetidamente de la falta de actitud del equipo y de que no defiende como un bloque compacto, lo que se ha traducido ya en once derrotas, cuando el año pasado solo perdió dos partidos en todo el curso.

"El Real Madrid no está defendiendo bien en ninguna altura. Se juntaba atrás en el pasado, apretaba los dientes, con buenos conceptos defensivos y resistían", remachó Benito.

El naufragio en Champions podría acelerar la salida de Ancelotti rumbo a Brasil, que espera el despido para volver a cotejarlo como posible seleccionador de la Canarinha, aseguró el periodista de La Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci.

A la escuadra merengue sólo le queda aferrarse ahora a la historia para dar la vuelta a la eliminatoria de Champions el próximo miércoles en el Bernabéu.

En caso contrario, la continuidad de Ancelotti estaría en entredicho, incluso antes de que el equipo dispute el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

