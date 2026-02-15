El Arsenal despacha al Wigan en media hora y avanza a octavos de Copa

El Arsenal se clasificó para los octavos de final de la Copa de Inglaterra por primera vez en seis años al aplastar al Wigan, de tercera categoría, por 4-0 este domingo en menos de media hora.

El equipo del entrenador español Mikel Arteta arrasó en los primeros 27 minutos del choque disputado en el Emirates Stadium, en Londres.

Noni Madueke (11') y el brasileño Gabriel Martinelli (19') marcaron antes de que un gol en propia puerta de Jack Hunt (23') fuera seguido por un tanto del también brasileño Gabriel Jesus (27').

Los Gunners vuelven a pisar los octavos por primera vez desde que ganaron la FA Cup en 2020, un título que sigue siendo el único gran trofeo de la etapa de Arteta en el banquillo.

Con cuatro puntos de ventaja en la cima de la Premier League, clasificados para la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City y en los octavos de la Champions, el Arsenal está en disposición de poner fin a lo grande a su sequía de títulos con un póquer espectacular.

Este duelo del Arsenal en la FA Cup contra el Wigan careció del dramatismo de su anterior enfrentamiento, en 2014: una semifinal resuelta con un gol en la tanda de penaltis del entonces capitán gunner, el propio Arteta.

El Wigan ha atravesado tiempos difíciles desde entonces. Llegó al norte de Londres atascado en la zona de descenso de la League One y dirigido por el técnico interino Glenn Whelan tras el reciente despido de Ryan Lowe.

El defensa italiano del Arsenal Riccardo Calafiori se lesionó en el calentamiento previo, lo que obligó a Arteta a devolver a Bukayo Saka al once en lugar de darle descanso.

A pesar del reajuste de última hora, el Arsenal no tuvo ningún problema y la diferencia de nivel fue evidente en el Emirates Stadium.