El Arsenal es "el mejor equipo del mundo actualmente" para Guardiola

El Arsenal es "el mejor equipo del mundo actualmente", pero el Manchester City conserva aún la esperanza de "alcanzar" al líder de la Premier League, afirmó este viernes el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola.

Los Gunners cuentan con siete puntos de ventaja sobre el City cuando restan 16 fechas para la conclusión del campeonato inglés.

Si bien el Manchester City ya recortó una distancia parecida en el pasado reciente, el reto parece más complicado ante un Arsenal que es "el mejor equipo del mundo actualmente", indicó Guardiola en conferencia de prensa.

El técnico español se refirió a los números del equipo dirigido por el también español Mikel Arteta, que lidera la Premier y la Champions League, y que sigue vivo en Copa de la Liga (semifinales) y en FA Cup (4ª ronda).

En liga "espero que podamos acercarnos a ellos, mejorar y tener una opción para alcanzarlos", declaró Guardiola.

Manchester City recibe el sábado al colista Wolverhampton luego de haber perdido sus dos últimos partidos, contra Manchester United en Premier League y en Bodo/Glimt en Liga de Campeones.

Los 'Skyblues' no conocen la victoria en liga en lo que va de año 2023 (3 empates y una derrota).