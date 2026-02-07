El Arsenal pasa por encima del Sunderland y deja al City a nueve puntos

El líder Arsenal cumplió con el guion ante el Sunderland (3-0) y amplió a nueve puntos su ventaja sobre el Manchester City, que visitará el domingo al Liverpool en el duelo estelar de la 25ª jornada de la Premier League

Los Gunners, primeros con 56 puntos, confían en un tropiezo de los Citizens (47 pts) en Anfield para reforzar su sueño de reconquistar la Premier League, 22 años después de la última

El triunfo de este sábado en casa llegó acompañado de otra buena noticia, con el traspié del Aston Villa (3º, 47 pts) a la misma hora en Bournemouth (1-1)

El equipo de Unai Emery ha perdido el ritmo: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga

En el Emirates, el Arsenal se tomó la revancha contra un Sunderland que, en la ida, le había arrebatado la victoria en el tiempo añadido (2-2)

Los londinenses construyeron su éxito con paciencia, como tantas veces, y con tres goles en jugada, algo menos habitual para un equipo conocido por sus acciones a balón parado

El español Martín Zubimendi, solo frente al área, abrió el marcador con un disparo lejano que entró con la ayuda del poste (42')

El centrocampista imitó la celebración de su compatriota Mikel Merino, que probablemente se pierda lo que resta de temporada por lesión, dando vueltas alrededor del banderín de córner

En la segunda parte, el delantero centro Viktor Gyökeres, que salió del banquillo, firmó un doblete tras un pase de Kai Havertz (66') y gracias a un regalo de Gabriel Martinelli, también revulsivo desde la banca, en un contragolpe (90'+3)

Sus dos goles ilustran la profundidad de la plantilla del Arsenal que sin embargo no pudo contar este sábado con el extremo Bukayo Saka y el capitán Martin Odegaard, lesionados

El Sunderland es noveno con 36 puntos, un rendimiento notable para un equipo que ascendió este curso