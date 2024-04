El artista galardonado con el premio GRAMMY y productor Zulia y los hermanos multiplatino Los Esquivel unen fuerzas para el nuevo simple: “No Está Funcionando”

Miami--(business wire)--abr. 12, 2024--

El artista galardonado con el premio GRAMMY y productor Zulia une fuerzas con los hermanos multiplatino Los Esquivel para su nuevo simple: “ No Está Funcionando ”. La colaboración dinámica fue inspirada por la película enormemente anticipada, The Long Game, que será estrenada mañana en los cines. ¡Haga clic AQUÍ para ver el video musical!

"No Está Funcionando" ahonda en el corazón de la música tradicional mexicana, que hace eco del rico patrimonio cultural de Zulia y Los Esquivel. Si bien Zulia se nutre de sus raíces venezolanas y de la inmersión en la cultura mexicana durante siete años, Los Esquivel —compuesto por Sebastian y Eugenio Esquivel — regresan a su esencia musical de “corridos”, un género que los ha impulsado a la fama internacional.

El video musical, filmado en Monterrey, México, incluye escenas de la película The Long Game y su resurgimiento mexicano inspirado en el componente visual que cobra vida bajo la dirección de Roberto Gatica.

Habiendo sido estrenada en el famoso Paramount Theatre durante el festival SXSW en marzo de 2023, The Long Game descubre la verdadera historia notable de cinco jóvenes golfistas mexicoamericanos, cuya decisión inquebrantable los lleva a la victoria en el Campeonato de Golf de la escuela secundaria del estado de Texas de 1957. En particular, la película fue exhibida en la Casa Blanca el 9 de abril y presenta a Saul “Canelo” Alvarez como productor ejecutivo de la película, que agrega más prestigio a esta trayectoria inspiradora. Alvarez es productor ejecutivo junto con los actores principales Jay Hernandez, Phillip Braun, Christian Sosa, Simon Wise, Colleen Barshop, Sherrese Clarke Soares y Vincent Cordero. Entre los productores, además se incluyen Javier Chapa, Ben Howard, Dennis Quaid, Marla Quintana y Laura Quaid. The Long Game llegará a las salas de cine de todo el país mañana, 12 de abril.

HarbourView invirtió en The Long Game y en su nueva canción: “ No Está Funcionando ”, creada por Zulia y Los Esquivel. HarbourView vio una hermosa conexión de contenido entre el talento musical y su verdadera historia estadounidense. Julian Works, que es uno de los principales personajes de la película, Joe, describió The Long Game como una historia de amor. No podemos imaginar una combinación más auténtica de música y película.

“En HarbourView, nuestra inversión en la mejor música y película es intencional. Estamos decididos a apoyar las historias universales para todas las audiencias en todo el espíritu cultural", manifestó la presidenta y directora ejecutiva de HarbourView, Sherrese Clarke Soares. "Desde su creación, siempre hemos tenido una creencia básica y hemos reconocido el poder de todas las audiencias, y tenemos el compromiso de amplificar el contenido que refleja auténticamente las experiencias vividas. Esta colaboración entre Zulia y Los Esquivel, que ambos han provocado un impacto dentro del sector de la música latina, inspirados por una película como The Long Game, es una hermosa celebración de la cultura estadounidense y su poder para conectar con las audiencias a nivel global”.

Más reconocido por sus hits internacionales “ Alucin ” y “ Exceso ”, contribuir a un película marca otro hito en las pujantes carreras de Los Esquivel Los hermanos ya han conseguido un debut en los 50 principales a nivel global en Spotify, se han agotado las localidades para sus presentaciones, han electrificado actuaciones en el renombrado Festival de Música de México "Tecate Pa'l Norte”, y han recibido nominaciones en los shows con los premios más prestigiosos de la música latina.

Por otro lado, la marca innegable de Zulia en la industria musical es evidente como ganador de su GRAMMY por sus esfuerzos de colaboración con Bad Bunny y tres victorias de Latin GRAMMY por sus contribuciones a los álbumes de Christina Aguilera, Camilo y Bad Bunny.

