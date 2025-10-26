El asistente de Flick cree que el ambiente del Bernabéu pudo afectar a Yamal

El alemán Marcus Sorg, segundo técnico del FC Barcelona que sustituyó al sancionado Hansi Flick en el Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-1), admitió el domingo que el ambiente hostil pudo perjudicar a Lamine Yamal.

"Puede ser que le haya afectado (los pitos). Quizá un poco. Porque está aprendiendo a lidiar con el público, los silbidos (...). Es cierto que normalmente está muy motivado y hoy (domingo) no fue muy fácil para él", declaró Sorg en rueda de prensa después de la derrota de los catalanes.

Desde antes del encuentro, la grada pitó al jugador por las recientes declaraciones sobre el Real Madrid en las que afirmaba: "Roban y se quejan...".

El entrenador justificó la escasa aportación del delantero español por salir de una lesión en el pubis. "Después de la lesión, necesita ritmo, partidos... Es normal. Tiene 18 años y hay que darle tiempo y ayudarle", señaló.

"Los rivales lo intentan todo contra él y para defender bien se adaptan. Hay que trabajar más y ayudarle para sacar la mejor versión sobre el campo", prosiguió.

Preguntado sobre si los defensas del Real Madrid buscaban mucho a Yamal, Sorg dijo que "muchas veces defendían dos contra uno y querían evitar que entrase en el área", lo que le pareció normal.

Sobre el encuentro, reconoció que el equipo ha cometido más errores de los habituales.

"Lo hemos intentado todo. Hemos jugado con dos defensas al final para crear más oportunidades, pero no hemos creado las suficientes oportunidades para marcar un segundo gol", incidió.

Respecto a la tangana, Sorg aseguró que no sabe quién la inició.

"Sinceramente, no me he dado cuenta. No sé quién ha empezado. Había mucha gente entre los banquillos, gritando (...). Hay que concentrarse en el partido".

El choque acabó con una trifulca entre los jugadores, primero en el banquillo y, luego, en el centro del campo.

