El Astralpool Sabadell logra su sexta Champions a costa del Assolim Mataró

Can Llong mantiene el pleno de su anfitriona, cinco de cinco, en una final emocionante que asegur贸 Laura Ester

MADRID, 1 Abr. 2023 (Europa Press) -

El Astralpool Sabadell super贸 (8-9) al Assolim Matar贸 este s谩bado en una hist贸rica final de la LEN Champions League para alzar as铆 su sexto t铆tulo y hacer el cinco de cinco como anfitriona en Can Llong, un duelo con suspense hasta el 煤ltimo ataque que detuvo Laura Ester a 30 segundos del final para evitar los penaltis.

El Sabadell recuper贸 la corona en la m谩xima competici贸n continental tras su 煤ltima conquista en 2019, alargando la racha impecable siempre que ha organizado la 'Final Four'. Despu茅s de sufrir el viernes en semifinales ante el Ekipe Orizzonte Catania, las de David Palma tuvieron tambi茅n que sudar por el t铆tulo.

En la primera final entre dos equipos del mismo pa铆s, el anfitri贸n dio un golpe que pareci贸 decisivo en el segundo cuarto, con un 1-4 que abri贸 las 'hostilidades' despu茅s del 1-1 del primero. La final gan贸 en ritmo y en intercambio en la segunda parte, con ocho 煤ltimos minutos de infarto en busca de campe贸n.

El Sabadell entr贸 con una renta de tres goles (4-7) al 煤ltimo cuarto, pero el Matar贸 no tir贸 la toalla. Maica Garc铆a dio algo de tranquilidad a las anfitrionas, pero las de Palma no aprovechaban los ataques en superioridad. Entonces, las de Dani Ballart se pusieron a un gol con el 7-8 a cinco minutos del final, pero Elena Ruiz hizo su primer tanto de la 'Final Four' en momento oportuno.

Adem谩s, empez贸 a crecer la figura de Laura Ester, m铆tica portera de la selecci贸n espa帽ola, aunque Van de Kraat supo derribar el muro que plant贸 'Pajarito' a tres del final (8-9). La tensi贸n se hizo gigante en un desenlace fratricida entre vecinas, con el t铆tulo m谩s grande en juego, y Ester detuvo a Sevenich la 煤ltima.

El Matar贸, en su primera 'Final Four', se qued贸 con la miel en los labios aunque demostr贸 estar entre las mejores, en una progresi贸n que le ha llevado a ganar esta temporada la Supercopa y el a帽o pasado la segunda Copa de la Reina de su historia.

Mientras, el Sabadell recuper贸 el trono continental, en un idilio hist贸rico con Can Llong, sin tener que llegar a los penaltis. En el turno anterior, el Ekipe Orizzonte Catania super贸 (8-12) al Dunaujvaros para colgarse el bronce.

