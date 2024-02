El astro del béisbol Shohei Ohtani anunció en su cuenta de Instagram que se ha casado. El jugador multidisciplinar se sumó a los Dodgers de Los Ángeles en diciembre con un contrato de 10 años por 700 millones de dólares.

“Se acerca la temporada, pero me gustaría anunciar a todo el mundo que me he casado”, indicó en un mensaje en japonés en Instagram.

Señaló que su esposa es japonesa, aunque no la identificó. Dijo que revelaría más en una entrevista el 1 de marzo.

El pelotero pidió a los medios que eviten “realizar entrevistas no autorizadas”,

Ohtani está entrenando en Arizona para la próxima temporada de la MLB, que los Dodgers comenzarán en Seúl, Corea del Sur, el 20-21 de marzo con una serie de dos juegos contra los Padres de San Diego.