El Atalanta evalúa su recuperación contra el líder Inter

El incendio se ha ido sofocando en las últimas semanas en el Atalanta, pero cualquier chispa puede reavivarlo: el equipo de Bérgamo cierra su año 2025 el domingo recibiendo al Inter de Milán, líder de la Serie A, en la 17ª jornada.

Este derbi lombardo pone a prueba el estado real de un Atalanta que a principios de mes disparó todas las alarmas al perder con el Hellas Verona y empezar a ver de cerca la zona roja de la tabla.

Desde entonces, la Dea ha encadenado tres victorias, una en Liga de Campeones (Chelsea) y dos en la Serie A (Cagliari, Génova), que le han permitido tomar oxígeno.

El equipo que dirige Raffaele Palladino, que el pasado mes sustituyó en el banquillo bergamasco a Ivan Juric, es noveno con 22 puntos en la clasificación italiana, en una zona de nadie, con diez puntos sobre los puestos de descenso pero a ocho unidades de las posiciones que dan acceso a la próxima Champions.

El pasado fin de semana, el Atalanta sufrió muchísimo para sacar adelante su partido en Génova, donde ganó 1-0 con un tanto del sueco Isak Hiem ya en el 90+4, a pesar de que su rival jugó con uno menos todo el encuentro por la expulsión del guardameta Nicola Leali en el minuto 3.

"Seguimos escalando una montaña que hace un mes nos parecía imposible. Vamos a afrontar los próximos partidos con la actitud adecuada", deseó Palladino.

No estará en el choque ante el Inter ni su atacante Ademola Lookman ni el defensa Odilon Kossounou, que están con Nigeria y Costa de Marfil, respectivamente, en la Copa de África.

Para el Inter, este partido supone la oportunidad de terminar el año como líder del Calcio, ya que llega con un punto de ventaja sobre el AC Milan, dos sobre el Nápoles y tres sobre la Roma.

De Rossi contra la Roma

El Inter y el Milan, que recibe también el domingo al Hellas Verona, vuelven a la Serie A después de su reciente decepción en la Supercopa de Italia en Arabia Saudita, donde ambos cayeron en las semifinales.

El campeón de ese primer torneo oficial del fútbol italiano 2025-2026, el Nápoles, visita igualmente el domingo a la Cremonese (11º) de Jamie Vardy.

La Roma, que tiene un partido disputado más que el trío de cabeza, está teniendo un bajón en las últimas semanas y tratará de corregir el rumbo el lunes visitando al Génova.

El reencuentro más especial de ese partido será el de Daniele De Rossi, actual técnico de los genoveses, con el club en el que jugó casi toda su carrera y al que entrenó incluso en 2024.

El Génova está en una situación complicada, solo dos puntos por encima de la zona de descenso.

Otro punto caliente del fin de semana en el fútbol italiano estará en la visita del colista Fiorentina el sábado a un rival directo por la permanencia, el Parma.

La histórica Fiorentina consiguió el domingo, por fin, su primera victoria de este curso liguero y ahora quiere confirmar su mejoría.

Programa de la 17ª jornada de la Serie A:

- Sábado:

(11h30 GMT) Parma - Fiorentina

(14h00 GMT) Lecce - Como

Torino - Cagliari

(17h00 GMT) Udinese - Lazio

(19h45 GMT) Pisa - Juventus

- Domingo:

(11h30 GMT) AC Milan - Hellas Verona

(14h00 GMT) Cremonese - Nápoles

(17h00 GMT) Bolonia - Sassuolo

(19h45 GMT) Atalanta - Inter de Milán

- Lunes:

(19h45 GMT) Roma - Génova

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20

2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11

3. Nápoles 31 15 10 1 4 22 13 9

4. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7

5. Juventus 29 16 8 5 3 21 15 6

6. Bolonia 25 15 7 4 4 23 13 10

7. Como 24 15 6 6 3 19 12 7

8. Lazio 23 16 6 5 5 17 11 6

9. Atalanta 22 16 5 7 4 20 18 2

10. Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20 1

11. Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 0

12. Udinese 21 16 6 3 7 17 27 -10

13. Torino 20 16 5 5 6 16 26 -10

14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8

15. Cagliari 15 16 3 6 7 17 23 -6

16. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8

17. Génova 14 16 3 5 8 16 24 -8

18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9

19. Pisa 11 16 1 8 7 12 22 -10

20. Fiorentina 9 16 1 6 9 17 27 -10