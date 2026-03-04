El ataque de EE. UU. contra Irán va por delante de lo previsto, según un comandante estadounidense

Por Parisa Hafezi y Alexander Cornwell

DUBÁI/TEL AVIV, 4 mar (Reuters) -

El ataque estadounidense contra Irán va por delante de lo previsto, afirmó el máximo comandante estadounidense para Oriente Medio, mientras Israel y Estados Unidos atacaban objetivos en el interior del país e Irán, por el golfo Pérsico.

La guerra, que ya dura cinco días, siguió sacudiendo los mercados globales, mientras las industrias aérea y turística se apresuraban a hacer frente a más de 20.000 cancelaciones de vuelos y los Gobiernos se apresuraban a repatriar a los viajeros varados en Oriente Medio.

El ejército israelí anunció el miércoles por la mañana que había iniciado una oleada de ataques contra bases de lanzamiento, sistemas de defensa aérea e infraestructuras iraníes.

En Israel, las sirenas antiaéreas sonaron el miércoles por la mañana para advertir de la llegada de misiles iraníes, y las fuertes explosiones provocadas por la interceptación de los misiles sacudieron los edificios, según testigos.

El almirante estadounidense Brad Cooper, que dirige las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio como jefe del Comando Central, dijo que las primeras 24 horas del bombardeo de Irán en la "Operación Furia Épica" fueron "casi el doble de la escala" de las primeras 24 horas de la campaña "Conmoción y Pavor" que inició la guerra de Irak en 2003.

"Estamos viendo que la capacidad de Irán para atacarnos a nosotros y a nuestros socios está disminuyendo, mientras que, por otro lado, nuestra potencia de combate está aumentando", dijo Cooper en una rueda de prensa en vídeo difundida el martes por la noche. "Mi valoración operativa general es que nos estamos adelantando a nuestro plan de juego".

Cooper dijo que las defensas aéreas de Irán se habían visto gravemente deterioradas, que su armada no tenía buques operativos en las vías navegables clave después de que 17 fueran hundidos y que se habían alcanzado más de 2.000 objetivos iraníes.

Unos 50.000 soldados estadounidenses participaban en las operaciones y "más capacidades" estaban en camino, dijo.

El ejército estadounidense identificó el martes a cuatro de los primeros soldados estadounidenses muertos en la guerra, mientras que el Gobierno de Trump advertía de que la intensificación del conflicto provocaría más bajas estadounidenses. Trump no ha descartado el uso de fuerzas terrestres.

Una fuente cercana al plan de guerra de Israel dijo a Reuters que la campaña había sido planeada para durar dos semanas y que estaba completando su lista de objetivos más rápido de lo esperado, con un éxito temprano en la muerte de líderes iraníes, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en los primeros ataques del sábado.

Trump dijo el lunes que las previsiones iniciales de EE. UU. eran que la operación durara entre cuatro y cinco semanas.

TEHERÁN, "CIUDAD FANTASMA"

Irán afirmó que el número de muertos por los ataques había alcanzado los 787 el martes. Entre ellos se encontraban 165 niñas que murieron el primer día de la guerra cuando su escuela fue bombardeada, la cifra más alta entre los varios lugares civiles que, según se ha informado, han sido atacados.

A medida que los iraníes han huido de las ciudades, la capital, Teherán, se ha convertido en una ciudad fantasma.

"¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Dónde están los refugios? ¿Dónde está el Gobierno?", dijo Bijan, de 32 años, empleado de un banco, a Reuters por teléfono desde Teherán. "Cada noche, mi mujer y yo nos escondemos en el sótano. Toda la ciudad está vacía. Hay humo y sangre por todas partes".

Israel siguió atacando el miércoles al grupo proiraní Hezbolá en el vecino Líbano, después de que los milicianos dispararan contra Israel en represalia por la muerte de Jamenei, de 86 años, que gobernó Irán durante 37 años.

El ejército israelí emitió el miércoles una advertencia de evacuación a 16 pueblos del sur de Líbano, instándoles a abandonar sus hogares y advirtiendo de que cualquiera que se encontrara cerca de combatientes, instalaciones o armas de Hezbolá pondría su vida en peligro.

Varias personas murieron en un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial de cuatro pisos en la ciudad de Baalbek, en el este de Líbano, informó la agencia estatal de noticias NNA el miércoles por la mañana.

Trump ha tratado de justificar el ataque a Irán diciendo que había ordenado la campaña porque tenía "la sensación" de que Irán atacaría después de que las negociaciones sobre su programa nuclear se estancaran.

Irán ha calificado la guerra de ataque no provocado.

"Le hemos dicho al enemigo que si intenta dañar nuestros principales centros, atacaremos todos los centros económicos de la región", dijo Ebrahim Jabari, asesor de la Guardia Revolucionaria, a los medios de comunicación iraníes.

Irán ha lanzado misiles y drones contra los países árabes vecinos que albergan bases estadounidenses y ha estrangulado el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

