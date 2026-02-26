El ataque del Barça y su liderato, a examen ante el Villarreal

El FC Barcelona, que recuperó el liderato de la Liga española al término de la pasada jornada, intentará afianzarse en esa primera posición con su duelo del sábado ante el Villarreal, tercero de la tabla, en la 26ª jornada, donde tratará además de disipar las dudas sobre el rendimiento de sus atacantes.

Hansi Flick ha dividido su confianza esta temporada entre el veterano artillero polaco Robert Lewandowski y el español Ferran Torres, pero ninguno de los dos ha terminado de convencer por completo.

El ex del Bayern, de 37 años, ha experimentado un cierto declive esta campaña, lastrado por los problemas físicos, mientras que Ferran, de 25, está cerca de firmar su mejor registro goleador, pero la mayoría de los tantos llegaron en una gran racha a finales del año pasado y se ha frenado en las últimas semanas.

A esas dudas en el ataque se suman los problemas evidentes en defensa, que ya se dieron la pasada temporada, pero entonces el alto nivel anotador sirvió para compensar los posibles agujeros atrás.

Ferran Torres solo suma tres tantos en sus últimos quince partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones, y la grada se ha enfadado con él también por su juego colectivo, con frecuentes pérdidas de balón.

Por su parte, Lewandowski ha conseguido cinco goles en sus últimos dieciocho partidos, pero su aportación general ha bajado varios enteros y el antaño protagonista indiscutible se está acostumbrando a un rol de secundario de lujo.

"Con tantos partidos como hay, es normal que haya rotación en el puesto de delantero centro", afirmó Lewandowski esta semana a la revista polaca Pilka Nozna.

"Cuando juegas 90 minutos cada tres días, te pasas la vida gestionando la recuperación. Ahora hay un mejor equilibrio. Estoy cansado, pero no llego a estar agotado", apuntó.

A pesar de todo, el Barcelona es el equipo más goleador de la Liga (67) y eso es gracias al alto número de aportaciones: 10 jugadores distintos han marcados dos o más tantos, con Ferran Torres al frente del club azulgrana este campeonato (12).

- Derbi en el Bernabéu -

Esta circunstancia contrasta con la del gran rival de los catalanes, el Real Madrid, donde las opciones son más reducidas porque se concentran en una superfigura que está siendo el líder absoluto, Kylian Mbappé, que lleva 23 dianas en Liga y 13 en la Liga de Campeones.

Otra de las bazas ofensivas del Barça, el inglés Marcus Rashford, ha sido utilizado normalmente en el lado izquierdo y tiene una relevancia tanto como goleador como en una función de asistente (13 pases de gol y 10 tantos, en 34 partidos entre todas las competiciones).

El Barcelona es líder de la Liga con solo un punto por delante del Real Madrid, que perdió la cabeza el pasado sábado al caer 2-1 en el campo de Osasuna.

En esta jornada, el Barça recibe al Villarreal el sábado, dos días antes de que el Real Madrid juegue en su Bernabéu contra el Getafe en un derbi de la capital, por lo que los pupilos de Flick podrían colocarse con cuatro unidades de ventaja provisionalmente en caso de victoria y enviar así una dosis importante de presión a un equipo merengue que este curso ha dado sobradas muestras de irregularidad y de ponerse demasiado nervioso en los momentos clave.

-- Programa de la 26ª jornada de la Liga española

- Viernes:

(20h00 GMT) Levante - Alavés

- Sábado:

(12h00 GMT) Rayo - Athletic

(14h15 GMT) Barcelona - Villarreal

(16h30 GMT) Mallorca - Real Sociedad

(19h00 GMT) Oviedo - Atlético de Madrid

- Domingo:

(12h00 GMT) Elche - Espanyol

(14h15 GMT) Valencia - Osasuna

(16h30 GMT) Betis - Sevilla

(19h00 GMT) Girona - Celta de Vigo

- Lunes:

(19h00 GMT) Real Madrid - Getafe

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Barcelona 61 25 20 1 4 67 25 42

2. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33

3. Villarreal 51 25 16 3 6 47 27 20

4. Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 42 23 19

5. Betis 42 25 11 9 5 40 30 10

6. Celta 37 25 9 10 6 34 27 7

7. Espanyol 35 25 10 5 10 31 37 -6

8. Athletic 34 25 10 4 11 29 35 -6

9. Osasuna 33 25 9 6 10 30 29 1

10. Real Sociedad 32 25 8 8 9 37 38 -1

11. Girona 30 25 7 9 9 26 40 -14

12. Sevilla 29 25 8 5 12 32 39 -7

13. Getafe 29 25 8 5 12 20 29 -9

14. Alavés 27 25 7 6 12 23 32 -9

15. Rayo 26 24 6 8 10 22 31 -9

16. Valencia 26 25 6 8 11 26 39 -13

17. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5

18. Mallorca 24 25 6 6 13 29 41 -12

19. Levante 18 25 4 6 15 26 44 -18

20. Oviedo 17 24 3 8 13 16 39 -23