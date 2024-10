El Athletic contra el intratable líder checo, la Real contra Maccabi en Belgrado

Athletic Club y Real Sociedad vivirán el jueves un nuevo capítulo de su serial 'equipos vascos por Europa', con sendos compromisos ante el Slavia de Praga checo en San Mamés y ante el Maccabi Tel Aviv de Israel en partido deslocalizado en Belgrado.

Los dos equipos vascos, únicos representantes de LaLiga española en la Europa League afrontan la tercera jornada con diferente grado de urgencias.

El conjunto de Bilbao, actual quinto clasificado en el campeonato español después de golear al Espanyol en San Mamés (4-1), regresa al feudo que albergará la final de la segunda competición europea de clubes, donde tienen puestas muchas miradas los hombres de Ernesto Valverde en una temporada con muchos frentes abiertos.

Después de un meritorio empate inicial en Roma y una esperada victoria en casa ante el AZ Alkmaar neerlandés, los rojiblancos reciben al líder de la liga checa, un Slavia que suma los mismos cuatro puntos en Europa League y que marcha líder de su campeonato con una superioridad apabullante; diez victorias y un empate en las once fechas disputadas, con 24 goles a favor y sólo 3 en contra.

Los hombres de Ernesto Valverde son favoritos a hacerse con los tres puntos en un partido en que podría regresar a la mediapunta Ohian Sancet, baja ante el Espanyol por una lesión muscular en el muslo.

Aunque las estadísticas favorecen al Slavia, equipo ante el que los 'Leones' sólo se han enfrentado en dos ocasiones en su historia, ambas en San Mamés hace más de un siglo con dos días de diferencia en el marco de una gira de amistosos de los checos; victoria del Slavia 9-2 y 4-4 en el segundo partido.

También es favorito el conjunto 'txuri-urdin' en su visita al Partizan Stadium de Belgrado para medirse con el Maccabi Tel Aviv en partido deslocalizado a causa de la guerra.

- Reencuentro Mourinho-Manchester United -

Los hombres de Imanol Alguacil no han comenzado bien el curso, pero sus dos victorias y un empate en las tres últimas fechas ligueras les hacen encarar con optimismo una cita en la que deberán comenzar a sumar de tres en tres después de un empate y una derrota en Europa.

El Maccabi, líder del campeonato israelí, está en la cola de la clasificación de la liga de 36 equipos de la Europa League.

Pero si hay un nombre propio en esta tercera fecha es el del técnico portugués del Fenerbahce José Mourinho, que se enfrentará a su antiguo equipo, un Manchester United en el que su homólogo Erik ten Hag llega a Estambul bajo presión.

Si en la Premier League los 'Diablos Rojos' son duodécimos y no terminan de encadenar una racha de resultados positivos, en Europa no le van mejor las cosas, con dos empates en dos partidos, uno de ellos en Old Trafford ante el Twente.

Aunque a 'Mou', llegado a Mánchester en 2016 para hacer frente al City de Pep Guardiola y al Liverpool de Jürgen Klopp, tampoco le va mucho mejor en Turquía, donde en la Superliga turca marcha a siete puntos del líder Galatasaray, aunque con un partido menos. En Europa League, una competición que Mourinho conquistó con el United en 2017, los otomanos suman cuatro puntos en dos fechas.

Otro equipo de Estambul, el Besiktas, visita a uno de los cinco equipos que pueden presumir de pleno de victorias, el Lyon francés. Otros dos que han comenzado bien, Tottenham y Lazio de Roma, se medirán con los neerlandeses AZ Alkmaar y Twente respectivamente.

El único equipo español inmerso en la Conference League, la tercera competición continental, el Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini, necesita ganar en Sevilla al Copenhague.

Iga/dam

AFP