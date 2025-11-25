El Athletic empata 0-0 contra Slavia Praga en la Liga de Campeones

El Athletic Club empató este martes 0-0 en su visita al Slavia de Praga, un punto que mantiene las opciones de los vascos por entrar a los puestos de repechaje en el grupo único de Liga de Campeones.

Los Leones suman cuatro puntos, tras haberse impuesto en San Mamés al Qarabag en la tercera fecha, y ocupan la 28ª posición del grupo único de 36 equipos, en la que los equipos que acaben entre la 9ª y la 24ª posición disputarán un repechaje de acceso a octavos de final.

El Athletic estuvo cerca del triunfo con una gran ocasión de Oihan Sancet en la primera mitad y otro gran disparo de Robert Navarro en el segundo tiempo (50'), detenido con una gran atajada de Jindrich Stanek, héroe de los checos.

Dentro de dos semanas, el Athletic recibirá al París Saint-Germain en San Mamés, un partido complicado para los de Ernesto Valverde, antes de las dos últimas jornadas, que se disputarán en enero, y en las que los vascos visitarán al Atalanta y recibirán al Sporting de Portugal.

