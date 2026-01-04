El Athletic empata ante Osasuna y sigue estancado

Nuevo año, misma irregularidad. El Athletic Club no pasó del empate (1-1) este sábado en su duelo ante Osasuna en Pamplona correspondiente a la 18ª fecha de LaLiga.

El conjunto rojiblanco había cerrado el 2025 con dos derrotas en el campeonato español y el punto cosechado en el Sadar no le sirve apenas para acercarse a los puestos europeos.

Y pudo haber sido peor para los hombres de Ernesto Valverde de no haber equilibrado el delantero Gorka Guruzeta (71') el gol local, obra de Raúl García en el minuto 34.

El conjunto vasco viajará así con escaso optimismo a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España, en la que se medirá en semifinales con el FC Barcelona el próximo miércoles.

En el otro partido de la primera división disputado este sábado, el Celta de Vigo goleó 4-1 a un Valencia que podría terminar el fin de semana en puestos de descenso.