El atleta francés Teddy Tamgho, retirado en 2019, volverá a competir

El atleta francés Teddy Tamgho, campeón mundial de triple salto en 2013 y que estaba retirado desde 2019, anunció el viernes su regreso a las pistas con 33 años, con la perspectiva de poder pelear por la gloria en los Juegos Olímpicos de París-2024.

"Creo que es el momento", aseguró en su cuenta de Instagram este atleta, que en los últimos años había estado trabajando como entrenador.

"He entrenado, he observado, he analizado y me he probado desde hace un tiempo. He entendido que mis piernas están todavía listas, preparadas para saltar lejos, para ganar LA medalla (en París-2024)", añadió.

Tamgho tuvo una gran carrera en el triple salto, donde fue campeón mundial júnior en 2008, campeón mundial en pista cubierta en 2010 y finalmente campeón mundial al aire libre en Moscú-2013, llegando entonces a 18,04 metros y convirtiéndose en el tercer atleta en superar los 18 metros.

Sin embargo, las lesiones frenaron su carrera y le impidieron por ejemplo estar en los Juegos Olímpicos de Londres-2012. También tuvo diversas suspensiones, una de ellas de doce meses -de ellos, seis de cumplimiento- por un altercado con un atleta 'amateur' durante un entrenamiento en su país en 2011.

Otra suspensión, dictada por la Federación Internacional, fue de un año en 2014 por tres faltas a sus obligaciones de estar localizable para someterse a controles antidopaje.

El actual dominador absoluto del triple salto masculino es el cubano nacionalizado portugués Pedro Pablo Pichardo, campeón olímpico, mundial y europeo.

Jde/dr

AFP