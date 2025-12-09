El Atlético conquista Eindhoven y presume de Top-8 en la Champions

Remontando un gol en contra, el Atlético de Madrid dio la vuelta al resultado para imponerse 3-2 en la cancha del PSV Eindhoven, este martes en la sexta jornada de la Liga de Campeones, situándose en el Top-8 que ofrece el billete directo a octavos.

Julián Álvarez (37'), David Hancko (52') y Alexander Sørloth (56') marcaron los goles rojiblancos, mientras que por el PSV había abierto el marcador Guus Til (10') y recortó diferencias Ricardo Pepi (85').

"Estamos contentos. Lo necesitábamos después de esas dos derrotas. Ellos venían muy bien, ganaron en Anfield y al Nápoles. Era muy importante para nosotros. Sabemos lo difícil que es esta competición, tenemos que seguir sumando", dijo Julián Álvarez.

Los Colchoneros, que venían de encajar dos derrotas en LaLiga contra FC Barcelona y Athletic Club, mantienen su mejor forma europea, con una tercera victoria consecutiva en Champions.

Con 12 puntos, los rojiblancos ocupan provisionalmente la 7ª posición, antes de las dos últimas jornadas, que se disputarán en enero. Visitarán entonces el complicado feudo del Galatasaray turco y recibirán en la última fecha al Bodo/Glimt noruego.

