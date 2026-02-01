El Atlético de Madrid cierra acuerdo con Atalanta para fichar a Lookman

El Atlético de Madrid anunció este domingo que llegó a un acuerdo para incorporar al atacante nigeriano Ademola Lookman, que ya está en la capital española para someterse a las pruebas médicas previas a la firma.

"El acuerdo queda pendiente del correspondiente reconocimiento médico y de la formalización de su contrato", puntualizó el equipo colchonero, que cierra así un primer fichaje en el mercado de enero, después de tres salidas de jugadores en el mismo.

Lookman, que fue recientemente tercero en la Copa de África con su selección, quería salir de Italia desde el final de la temporada 2023-2024, en la que brilló, incluyendo un triplete para dar el título al Atalanta en la final de la Europa League contra el Bayer Leverkusen, entonces dirigido por Xabi Alonso.

Las pretensiones económicas del club de Bérgamo, de más de US$35 millones (US$41,5 millones) según la prensa italiana, fueron un freno para su salida hasta esta operación.

Lookman (28 años), que en el pasado vistió los colores de Everton, RB Leipzig y Fulham, refuerza la línea ofensiva del Atlético, tercero de LaLiga y que acaba de desprenderse del internacional italiano Giacomo Raspadori, que puso rumbo al Atalanta precisamente.

En la Liga de Campeones, el Atlético jugará en febrero el playoff de acceso a octavos. Tendrá como rival al Brujas belga.