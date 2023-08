03/08/2023 El Atlético de Madrid femenino recibe este domingo a la AS Roma en el III Trofeo Ciudad de Alcalá by MadCup. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha presentado este jueves la tercera edición del Trofeo de Fútbol Femenino Ciudad de Alcalá by MadCup, que este domingo 6 de agosto a las 20 horas enfrentará al Club Atlético de Madrid con la AS Roma en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares,. DEPORTES AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ