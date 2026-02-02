El Atlético de Madrid ficha al centrocampista mexicano Obed Vargas hasta 2030

El Atlético de Madrid fichó al centrocampista internacional mexicano Obed Vargas procedente del Seattle Sounders hasta el 2030, anunció este lunes el club rojiblanco.

"Nuestro club y el Seattle Sounders han llegado a un acuerdo para el traspaso del futbolista mexicano, que vestirá la rojiblanca lo que resta de temporada y cuatro campañas más", señaló la entidad colchonera en un comunicado.

El jugador de 20 años nacido en Alaska (Estados Unidos), se formó en las categorías inferiores del Seattle Sounders antes de recalar en el Tacoma Defiance.

El internacional con la absoluta mexicana en tres ocasiones debutó en la Major League Soccer en julio de 2021 y se convirtió en el tercer jugador más joven en disputar el campeonato.

En total, jugó 158 partidos oficiales, marcó ocho goles y repartió once asistencias.

El pasado 19 de junio, Vargas se enfrentó al Atlético en el Mundial de Clubes, encuentro que ganaron los pupilos de Diego Simeone por 3-1.

Vargas cuenta con dos títulos en su palmarés. En la temporada 2021/22, se proclamó campeón de la CONCACAF Champions League y en 2025 conquistó la Leagues Cup.

Antes, el Atlético oficializó el fichaje del nigeriano Ademola Lookman, también tras reconocimiento médico. El internacional firmó hasta el 30 de junio de 2030.

"Polivalente y desequilibrante jugador diestro de 28 años de edad, puede ocupar tanto la demarcación de segunda punta como la de extremo en cualquiera de las dos bandas -a pierna cambiada o natural-, donde hace valer su velocidad y capacidad de desborde", recalcó el club en un comunicado.