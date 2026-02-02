El Atlético de Madrid llega a un acuerdo para fichar a Lookman del Atalanta

Por Fernando Kallas

MADRID, 2 feb (Reuters) -

El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Atalanta para fichar al ⁠internacional nigeriano Ademola Lookman, según confirmó ⁠el club de LaLiga el domingo.

"El internacional nigeriano de 28 años Ademola Lookman (...) se encuentra ya en Madrid. El acuerdo queda pendiente del correspondiente ⁠reconocimiento médico ‌y ​de la formalización de su contrato

", dijo el Atlético en un comunicado publicado en su ​página web.

El Atlético no ha dado detalles sobre el precio del traspaso ni la ‌duración del contrato. Medios españoles informaron de que el ‌Atlético pagaría 35 millones de euros (41 ​millones de dólares) por el extremo.

El jugador, de 28 años, ha destacado desde que se incorporó al Atalanta en 2022 procedente del RB Leipzig de la Bundesliga, con 55 goles en todas las competiciones. Su momento más relevante fue el triplete que marcó en la final de la Europa League de 2024, en la que el Atalanta se impuso al Bayer Leverkusen, un resultado que le valió al ⁠club italiano su primer trofeo europeo y puso fin a la notable racha de 51 partidos sin perder del ​Leverkusen.

El triplete de Lookman le convirtió en el sexto jugador de la historia en marcar tres goles en una final europea de clubes, y el primero desde 1975.

Nacido en Londres, Lookman comenzó su carrera profesional en el Charlton Athletic en 2015, y en 2017 fichó por el Everton. Aunque debutó en la Premier League con el equipo de Liverpool, le costó encontrar ⁠oportunidades de forma regular y en 2018 fue cedido al RB Leipzig.

Tras una exitosa etapa ​en Alemania, Lookman fichó por el Leipzig en 2019 por 22,5 millones de libras (30,7 millones de dólares).

Sin embargo, las oportunidades en el primer equipo resultaron escasas en la Bundesliga, lo que le llevó a ser cedido ‍al Fulham y al Leicester City en la Premier League antes de su transformador traspaso a la Serie A con el Atalanta.

Ahora, bajo las órdenes de Diego Simeone en el Atlético, Lookman llega como una incorporación clave para reforzar al equipo, que ocupa el tercer puesto de LaLiga con 45 puntos, ​a 10 del líder, el Barcelona.

El Atlético espera que la potencia ofensiva del nigeriano dinamice su campaña, mientras se prepara para la eliminatoria a doble partido de la Champions League contra el Club Brujas a finales de este ‍mes. (Información de Fernando Kallas; edición de Toby Davis; editado en español por Tomás Cobos)