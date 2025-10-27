El Atlético de Madrid logra su primer triunfo fuera de casa ante el Betis (0-2)

El Atlético de Madrid logró este lunes su primera victoria de la temporada fuera de casa al imponerse al Betis por 0-2 en el estadio de La Cartuja, en la 10ª jornada de La Liga.

El equipo rojiblanco no tardó en abrir el marcador, con un remate de volea del argentino Giuliano Simeone (3) que entró lamiendo el palo, y amplió después con otro gol de bella factura de Álex Baena (45+1) en el tiempo de prolongación de la primera mitad.

Con este triunfo, el conjunto colchonero dirigido por Diego Simeone se coloca cuarto, con 19 puntos, a ocho del líder Real Madrid, que venció el domingo al Barcelona (2-1), segundo con 22 unidades, en el Santiago Bernabéu.

rsc/iga