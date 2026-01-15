El Atlético de Madrid renueva a Giuliano Simeone hasta 2030

El Atlético de Madrid renovó el contrato del atacante argentino Giuliano Simeone dos temporadas más, hasta junio de 2030, anunció este jueves el club rojiblanco.

El extremo internacional de 23 años, que se ha convertido en una pieza importante en el esquema del equipo que dirige su padre, Diego Simeone: ha disputado 77 partidos y marcado 8 tantos desde que irrumpió en la primera plantilla hace año y medio.

Antes, Giuliano jugó como cedido en el Zaragoza (2022-2023) y el Alavés (2023-2024), aunque debutó con el primer equipo rojiblanco el 20 de abril de 2022 frente al Granada en el Metropolitano.

El portal especializado Transfermarkt tasa ya en 40 millones de euros (US$ 46 millones) al jugador, que es el tercer futbolista con más minutos de la plantilla (2070) este curso, superado solo por David Hancko y Jan Oblak.