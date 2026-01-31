El Atlético empata con el Levante y se frena en la carrera por el título

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate a cero ante el Levante en el estadio Ciutat de Valencia, este sábado en la vigesimosegunda jornada de LaLiga, un resultado que podría alejarlo aún más de la lucha por el liderato

El delantero argentino Julián Álvarez, que empezó el choque en el banquillo, salió al campo en el 27' para reemplazar al noruego Alexander Sorloth, que se marchó lesionado tras un choque de cabeza con el defensa argentino Matías Moreno, quien también fue cambiado.

"Sorloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas" y conocer el alcance de una forma más precisa su dolencia, señaló el club colchonero en un mensaje en redes sociales.

Los pupilos de Diego Simeone empezaron con una buena ocasión del argentino Nico González al saque de un córner y mucho dominio de la posesión, pero sin apenas clarividencia.

El Levante, sin remates a portería pero buen nivel defensivo en la primera parte, se despertó en la segunda con más presión y creando más peligro, pero se encontró con un sólido Jan Oblak.

El arquero esloveno frenó dos veces al cuadro local, una ocasión a Etta Eyong (60') y otra a Adrián de la Fuente (76').

El guardameta australiano del Levante, Mathew Ryan, también se empleó a fondo para mantener su portería a cero. Primero, se quitó de encima un zurdazo de González (64') desde la frontal; y después frustró a Álvarez, quien cabeceó a puerta pero la mano del cancerbero negó el ansiado tanto rojiblanco.

Con este empate, el Atlético sigue en la tercera posición, con 45 puntos, ahora a siete del líder FC Barcelona, que se medirá este sábado en el último turno del día al Elche en el estadio Martínez Valero