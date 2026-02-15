El Atlético es goleado por el Rayo y se olvida de la liga española

Con un once totalmente renovado, el Atlético de Madrid encajó su segunda derrota consecutiva en LaLiga este domingo ante el Rayo Vallecano por 3-0, en un derbi madrileño desplazado a Leganés en el que entierra casi definitivamente sus esperanzas de pelear el título.

A falta de catorce jornadas para el final, el Atlético es decididamente un equipo de blanco o negro. Capaz, el jueves, de golear al Barcelona (4-0), o incluso meterle una manita al Real Betis (5-0), y de caer, días después, ante el mismo Betis (1-0) o frente a un Rayo en plena crisis.

Ya descolgados en la lucha por el título, los colchoneros (4º, 45 puntos) bajaron los brazos en el césped del estadio municipal de Butarque, solución de emergencia para que el partido se disputara debido al estado alarmante del césped de Vallecas, la casa del Rayo.

Los jugadores dirigidos por Diego Simeone, que realizó nueve cambios en su once inicial respecto a la ida de la semifinal de la Copa del Rey del jueves ante el Barça, quedan a quince puntos del Real Madrid (1º, 60 unidades) y a trece del Barça (2º, 58 enteros), antes de su desplazamiento a Girona el lunes (20H00 GMT).

Este domingo, en un estadio apenas medio lleno, los rojiblancos se dejaron sorprender al final de la primera parte con una internada del lateral rumano Andrei Ratiu culminada por el extremo español Fran Pérez (40'), y luego con un disparo de Isi Palazón rechazado por el portero esloveno Jan Oblak pero bien aprovechado por el experimentado Óscar Valentín (45').

El joven defensa senegalés Nobel Mendy, antiguo jugador del Paris FC, amplió la ventaja de cabeza (76') en el tramo final del encuentro.

Estos tres goles fueron celebrados tímidamente por los pocos aficionados del Rayo presentes en la grada, que aprovecharon sobre todo la ocasión para volver a pedir la dimisión de su presidente, Raúl Martín Presa.

Esta victoria, la primera desde 2013 en un derbi contra el Atlético, supone un enorme golpe para los franjirrojos (16º, 25 puntos) en la lucha por la permanencia.

En la Liga de Campeones de Europa, el Atlético viajará el miércoles a Brujas para la ida del playoff de octavos, sin que se pueda predecir cuál de sus dos caras mostrará.

- El Athletic se acerca -

Antes, el Athletic de Bilbao (9º, 31 puntos), que iba perdiendo hasta el minuto 58, remontó 2-1 ante el ascendido Oviedo (20º y colista, 16 unidades) para alcanzar a su vecino y rival, la Real Sociedad (8º, 31 enteros), derrotada 4-1 por el Real Madrid la víspera.

Los rivales vascos, que se reencontrarán dentro de dos semanas para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey (1-0 en la ida para la Real Sociedad), se sitúan ambos a cuatro puntos de la sexta plaza, que da acceso a la Conference League.

En su visita a Mallorca (16º, 24 puntos), el Betis (5º, 38 puntos) tendrá una oportunidad de oro para acercarse al Top-4 este domingo (20H00 GMT), tras la derrota 2-1 del Villarreal (4º, 45 enteros) el sábado en casa del Getafe (11º, 29 unidades).