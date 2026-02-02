El Atlético ficha a Rodrigo Mendoza al límite del cierre del mercado de fichajes

El Atlético de Madrid selló el fichaje de Rodrigo Mendoza, procedente del Elche, dos minutos antes de la medianoche de este lunes, hora de cierre del mercado de fichajes en LaLiga.

"Nuestro club y el Elche Club de Fútbol han llegado a un acuerdo para el traspaso del futbolista murciano, que vestirá la rojiblanca lo que resta de temporada y cinco campañas más", concretamente hasta el 30 de junio de 2031, señaló el club rojiblanco en un comunicado.

Según la prensa, el jugador llega del Elche a cambio de 16 millones de euros (18,8 millones de dólares) más bonus, hasta alcanzar los 20 millones de euros de la cláusula (23,5 millones de dólares).

Se trata de la tercera incorporación en las últimas horas, después de que la entidad colchonera fichara al nigeriano Ademola Lookman y al mexicano Obed Vargas.

El futbolista, de 20 años, se formó "en las categorías inferiores del club ilicitano en 2019 y debutó con el primer equipo en noviembre de 2022 en un enfrentamiento de la Copa del Rey", explicó su nuevo equipo.

Como profesional, Mendoza ha jugado 71 encuentros, anotado seis tantos y ha dado tres asistencias, prosiguió la nota.

"Su calidad no ha pasado desapercibida para los responsables de las categorías inferiores de la Selección Española, formando parte de ellas hasta alcanzar la selección sub-21 en la actualidad, con la que ha disputado ya cuatro encuentros", subrayó el Atlético.

Los refuerzos llegan para contrarrestar las salidas de Javi Galán a Osasuna, Carlos Martín al Rayo Vallecano, Conor Gallagher al Tottenham y Giacomo Raspadori al Atalanta.