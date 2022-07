El Atlético ficha al lateral argentino Nahuel Molina

MADRID (AP) — El Atlético de Madrid anunció el jueves el fichaje del defensor argentino Nahuel Molina procedente de Udinese.

Molina acordó firmar un contrato por cinco temporadas, informó el Atlético en un comunicado.

La adquisición cubre una de las grandes necesidades del técnico argentino Diego Simeone con miras a la nueva temporada. El lateral derecho de 24 años ayudará a llenar el vacío dejado por la partida del inglés Kieran Trippier a mediados de la campaña pasada.

“Tengo una felicidad plena", dijo Molina. "Estoy muy contento por este paso en mi carrera, que el Atlético se haya fijado en mí y tener la oportunidad de poder jugar aquí es un sueño”.

“Intento ser ordenado, cumplir con lo que me pide el técnico en diferentes partidos porque cada uno es diferente y según me pida estar listo", añadió. "Ayudar en ataque si tengo la posibilidad y si no defender como buen defensor”.

Molina anotó 10 goles en 68 partidos durante dos temporadas con Udinese. Antes de su llegada a Italia, jugó con los clubes argentinos Defensa y Justicia y Rosario Central tras iniciar su carrera en las inferiores de Boca Juniors.

Ayudó a la selección de Argentina a ganar la Copa América el año pasado, jugando en cinco partidos antes de perderse la final contra Brasil.

El Atlético describió a Molina como "un jugador serio en defensa que se incorpora muy bien al ataque".

Ninguno de los clubes reveló el costo de la transferencia.

El Atlético también ha fichado al mediocampista Axel Witsel este verano al intentar recuperarse tras quedar en un distante tercer lugar en la Liga de España la temporada pasada.

También el jueves, los colchoneros acordaron ceder en préstamo al volante brasileño Samuel Lino al Valencia, apenas tres semanas de adquirirle del club portugués Gil Vicente.