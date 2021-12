El atlético necesita derrotar al real madrid para impulsar su apuesta por la liga

MADRID, 9 dic (Reuters) - El Atlético de Madrid aspira a derrotar el sábado en el Santiago Bernabéu al actual líder de la liga española, el Real Madrid, con el objetivo de impulsar sus aspiraciones a un segundo título consecutivo a nivel local.

El Madrid lidera la tabla con ocho puntos de ventaja sobre el Sevilla, y 10 sobre el Atlético, que marcha cuarto, aunque habiendo jugado un partido de más que sus dos rivales.

El Atleti de Diego Simeone recibió una inyección de moral el martes al saltar del último al segundo puesto del Grupo B de la Liga de Campeones tras vencer 3-1 al Porto, lo que le permitió clasificarse para la fase de octavos de final.

Sin embargo, necesitará estar en plena forma para frenar al Madrid el sábado, ya que el equipo de Carlo Ancelotti busca su décima victoria consecutiva en todas las competiciones.

Incluso sin Karim Benzema, ausente por lesión, el Madrid se impuso cómodamente el martes 2-0 al Inter de Milán. El equipo merengue se mantiene invicto en Champions y en la liga española desde que perdiera 2-1 ante el Espanyol el 3 de octubre.

Mientras que la disponibilidad del delantero francés para el derbi madrileño sigue siendo una incógnita, el Atlético podría no contar con su máximo goleador, Luis Suárez, que abandonó el césped al principio del partido contra Porto por una lesión no revelada y no se ha entrenado desde entonces.

Con Suárez y Benzema ausentes, la atención se centrará en Antoine Griezmann, del Atleti, y Vinicius Jr, del Real Madrid, que han destacado en sus últimas actuaciones.

El francés lleva dos goles y dos asistencias en las dos últimas victorias del Atlético, mientras que el joven brasileño ha marcado 10 goles, dos menos que Benzema en la carrera por ser el máximo artillero de la liga española.

Muy lejos de la cabeza de la tabla se encuentra el Barcelona, que se lame las heridas tras la derrota del miércoles 3-0 en Liga de Campeones contra el Bayern Munich, que privó a los catalanes de acceder a los octavos de final de la máxima competición europea de clubes por primera vez desde la campaña 2004-05.

El Barcelona es séptimo en la tabla, a seis puntos de los cuatro primeros, antes de viajar al norte de España para enfrentarse a Osasuna el domingo. (Reportaje de Fernando Kallas; traducción de Darío Fernández. Editado por Javier Leira)