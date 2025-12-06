El Atlético pincha en San Mamés y se aleja de la cabeza de la Liga

El Atlético de Madrid pinchó este sábado al perder 1-0 ante el Athletic en San Mamés en la decimonovena jornada de LaLiga, por lo que se vuelve a distanciar de los puestos de cabeza.

El tanto de Álex Berenguer (85') dio los tres puntos al equipo vasco, que suma 23 y se coloca en la séptima posición, mientras que el Atlético se queda en el cuarto puesto, con 31 unidades, nueve menos que el líder, el FC Barcelona, que había ganado antes al Betis por 5-3 en La Cartuja en Sevilla.

La falta de acierto evitó que el conjunto vasco lograra un resultado favorable en la primera mitad. Más intenso, más vertical y con un Nico Williams que parece haber recuperado su estado de forma tras sus molestias de pubalgia, el Athletic gozó de más oportunidades, pero le faltó veneno, puntería, para desequilibrar el marcador.

Además, a la media hora del partido, el defensa internacional español Aymeric Laporte se lesionó.

El central se llevó la mano a la parte posterior del muslo tras una carga con Nahuel Molina y pidió el cambio a Ernesto Valverde, que lo sustituyó por el también internacional español Dani Vivian.

El jugador podría perderse el miércoles el choque ante el París Saint-Germain en Champions.

Ya en la recta final Alexander Sorloth, que había entrado como revulsivo, casi marca tras un testarazo que blocó Unai Simón.

En la acción siguiente, Nico Williams conectó con Berenguer, quien anotó el tanto de la victoria tras un zarpazo imparable para satisfacción de un San Mamés necesitado de alegrías este curso.

rsc/iga