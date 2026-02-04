El Atlético se aferra a la Copa para salvar la temporada con tres caras nuevas

El Atlético de Madrid se apresuró el lunes, último día del mercato, en incorporar tres nuevas caras para dar así impulso a las aspiraciones del equipo de ganar algún título, con una primera cita este jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Betis.

A falta de dos minutos del cierre de la ventana, el club rojiblanco oficializó la llegada de Rodrigo Mendoza, tras sellar un acuerdo con el Elche. Poco antes, anunció la contratación del mexicano Obed Vargas. Ambos centrocampistas y de 20 años.

Un día antes ya había desvelado el refuerzo estrella: el delantero nigeriano Ademola Lookman, que empezó a entrenar el martes con sus nuevos compañeros y apunta a jugar ante el conjunto bético en La Cartuja.

El Atlético ultimó sus fichajes los dos últimos días para afrontar las tres competiciones en liza en el último tramo de la actual temporada: LaLiga, Champions League y Copa del Rey.

El equipo entrenado por Diego Simeone se rehizo después de las salidas de Javi Galán a Osasuna, Carlos Martín al Rayo Vallecano, Giacomo Raspadori al Atalanta y Conor Gallagher al Tottenham.

- Falto de puntería y confianza -

Lookman aterriza en la capital española para erigirse como pieza clave en el engranaje ofensivo del Cholo Simeone, en plena sequía goleadora del argentino Julián Álvarez y con el veterano Antoine Griezmann utilizado con cuentagotas.

Además, la presencia del noruego Sorloth está en duda tras ser retirado en camilla el sábado ante el Levante por un fuerte golpe en la cabeza, lo que puede dar la titularidad a Lookman en Sevilla.

"Si me dan la oportunidad, estaré preparado", afirmó el martes Lookman durante su presentación, un día después de firmar su contrato hasta 2030.

"Creo que mi juego es dinámico, con mucha velocidad, intento provocar diferencias. Ese es mi juego y querría añadirlo al equipo, y también por supuesto ayudar a mis compañeros, es un juego de equipo", prosiguió el futbolista, que marcó esta campaña con el Atalanta sólo dos tantos en 12 partidos en la Seria A y uno en la Champions.

- Quejas de Simeone -

El Atlético espera que el internacional nigeriano -que ha vestido la camiseta de su país en 41 ocasiones- se convierta en un revulsivo para engancharse a la lucha por LaLiga, donde está a diez puntos del´líder FC Barcelona.

También puede ser determinante para intentar optar a la Copa del Rey y avanzar en la Liga de Campeones, donde el Atleti se medirá al Brujas en la ronda de acceso a los octavos.

Tras las salidas de varios jugadores, Simeone se mostró molesto por por quedarse con una plantilla corta, al bajar de 24 a 20 jugadores, mientras que el director deportivo Mateu Alemany defendía que esos futbolistas apenas habían contado para el argentino durante la temporada.

"El club trabaja en consecuencia con lo que necesita. Quien llegue nos va a ayudar para compensar la salida de los chicos que se han marchado. Calidad mejor que cantidad", recalcó el Cholo.

En un tira y afloja Alemany contestó: "Si traemos será algo que aporte mucho y sea relevante en la plantilla. Hay profundidad para competir".

La situación empeoró. Griezmann, con molestias físicas, y Guiliano Simeone, enfermo, se perdieron la semana pasada la última jornada de la fase de la liguilla de Champions ante el Bodo/Glimt.

Las alarmas volvieron a encenderse el sábado con el golpe en la cabeza de Sorloth y Pablo Barrios con una sobrecarga muscular, lo que metió más presión al club para fichar antes del cierre de mercato.

Está por ver lo que aporten los nuevos jugadores al juego del equipo. La respuesta a partir del jueves.